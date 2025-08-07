Solar Monkey, marktleider in ontwerpsoftware voor zonnepanelensystemen, batterijen en warmtepompen versnelt het ontwerp- en offertetraject voor installateurs met behulp van nauwkeurige geodata van Esri Nederland. Dankzij de inzet van zogeheten True Ortho-luchtfoto’s, loodrechte, perspectiefvrije beelden, kan een volledig zonnepanelensysteem in slechts negentig seconden worden ontworpen én geoffreerd. Dit levert installateurs een tijdwinst tot wel 80 procent per project op.

Solar Monkey werd in 2015 opgericht met als missie zonne-energie tot de belangrijkste energiebron ter wereld te maken en de energietransitie te versnellen. Het bedrijf ontwikkelde een gebruiksvriendelijke cloud-tool waarmee installateurs zonder ter plaatse te moeten inmeten, op afstand een nauwkeurig en rendabel zonnesysteem kunnen samenstellen. Inmiddels is het bedrijf marktleider in Nederland en groeit het stevig in België, Duitsland en andere Europese landen.

True Ortho als sleutelcomponent

De nauwkeurige luchtfoto’s van Esri vormen een cruciale bron in dit proces. Bij traditionele orthofoto’s is er sprake van perspectief en overhellende gebouwen, waardoor een orthofoto nooit perfect op andere kaartlagen te plaatsen is. Dankzij de digitale bewerking van een True Ortho wordt van elke pixel in de foto exact vastgelegd wat de hoogte is, zodat elk detail precies loodrecht naar beneden komt te vallen. Dit resulteert in haarscherpe, omvallingsvrije True Ortho-luchtfoto’s en hoogtekaarten. De hoge nauwkeurigheid van deze foto’s maakt nauwkeurige plaatsing van zonnepanelen mogelijk, wat zeer belangrijk is bij het ontwerpen van een PV-systeem dat precies moet passen. Bovendien zijn de foto’s geschikt voor automatische schaduwanalyse op basis van omgevingsdata zoals bomen en gebouwen, wat essentieel is voor het accuraat berekenen van de verwachte opbrengst. De foto’s worden jaarlijks geüpdatet en Solar Monkey ontvangt updates automatisch, via een betrouwbare API, op basis van een abonnement.

“Doordat de data online beschikbaar zijn, is het niet langer nodig voor installateurs om naar een locatie te gaan, ter plekke het dak op te klimmen en installaties in te meten. Dankzij de loodrechte luchtfoto’s zonder omvalling kan de software op afstand een nauwkeurig systeemontwerp maken op basis van de klantwensen, en direct een offerte opstellen inclusief garantie op de opbrengst van het systeem. De grootste winst die wordt geboekt doordat we gebruik maken van de True Ortho-luchtfoto’s van Esri is dan ook tijdwinst. Tot wel 80% per project. Dat levert kostenbesparingen op”, zegt Casper Glorius, Head of Product bij Solar Monkey. “De True Ortho-luchtfoto’s stellen installateurs in staat om een optimaal ontwerp te realiseren en een slecht presterend PV-systeem te voorkomen.”

“Geografische informatie speelt een cruciale rol in de energietransitie; deze data faciliteren betere beslissingen en sneller, duurzamer werken. Het is fantastisch om te zien hoe Solar Monkey profiteert van geodata als een ongelooflijk krachtige bron en aanjager van antwoorden op ruimtelijke vraagstukken”, aldus Joris Bak, senior manager solutions bij Esri Nederland.

Eerder dit jaar breidde Esri Nederland de beschikbaarheid van landsdekkende True Ortho-luchtfoto’s uit, waardoor alle gebruikers van ArcGIS kunnen profiteren van de premium dataset. De hoogwaardige, loodrechte luchtfoto’s bieden een nauwkeurige weergave van Nederland en zijn direct inzetbaar binnen de ArcGIS-omgeving. Met deze stap wil Esri de rol van geodata in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken onderstrepen en meer organisaties in staat stellen om efficiënter (samen) te werken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare en gedetailleerde luchtfotografie.