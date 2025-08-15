Het beeld dat drie van de vier televisies in Nederland regelrecht in de verbrandingsoven zouden belanden, zoals recent gesuggereerd in een artikel in de media, is feitelijk onjuist én schadelijk. Stichting OPEN – verantwoordelijk voor de wettelijke producentenverantwoordelijkhei d voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten – benadrukt dat consumenten een cruciale schakel zijn in inzameling en recycling. Onjuiste suggesties ondermijnen hun bereidheid om apparaten netjes in te leveren.

De feiten op een rij

Veel hogere inzameling van schermen: In de afgelopen drie jaar is gemiddeld 53% van alle op de markt gebrachte schermen ingezameld. Dit volgt de EU-norm , die rekent met de gemiddelde verkoop over drie jaar . Omdat televisies veel langer meegaan, onderschat die systematiek de werkelijke retourstroom; de feitelijke prestatie ligt dus hoger .

In de afgelopen drie jaar is gemiddeld van alle op de markt gebrachte schermen ingezameld. Dit volgt de , die rekent met de . Omdat televisies veel langer meegaan, onderschat die systematiek de werkelijke retourstroom; de feitelijke prestatie ligt dus . Hoogwaardige recycling, ruim boven EU-norm: Van het gewicht van ingezamelde schermen wordt 75% teruggewonnen als hoogwaardige grondstof – ruim boven de EU-norm van 70% .

Van het gewicht van ingezamelde schermen wordt teruggewonnen als – ruim boven de . Verbranding is níet het eindstation: Het overgrote deel gaat via het officiële inzamelsysteem naar gecertific eerde verwerkers . In totaal wordt (tot) 99%nuttig toegepast (recycling en, voor een klein deel, energie-terugwinning).

Het overgrote deel gaat via het naar . In totaal wordt (recycling en, voor een klein deel, energie-terugwinning). Nagenoeg alle metalen (99,9%) worden teruggewonnen

Wat gebeurt er met de kunststoffen?

Kunststoffen zijn complexer: ongeveer één derde wordt mechanisch gerecycled. De overige twee derde bevat vaak wettelijk verplichte additieven (zoals vlamvertragers) die recycling belemmeren; hieraan wordt hard gewerkt zodat 100% materiaalterugwinning binnen bereik komt.“Ons onderzoek richt zich op het zó ontwerpen van elektronica dat recycling eenvoudiger wordt, waardoor we samen met ketenpartners zoals Stichting OPEN nog meer waardevolle materialen kunnen terugwinnen. In de onderzochte televisies zagen we nauwelijks verliezen bij metalen, maar juist dat de keuzes in kunststoffen een grote impact had op het recyclingresultaat. Binnenkort publiceren we ons paper, waarin we alle nuances uitgebreid toelichten.”— Dorien van Dolderen, PhD researcher in the Design for Sustainability research group at the Faculty of Industrial Design Engineering (TU Delft)

Waarom dit narratief schadelijk is

Als mensen te horen krijgen dat drie van de vier tv’s toch worden verbrand, waarom zouden ze dan nog moeite doen om in te leveren? Consumenten zijn onmisbaar in de circulaire keten en Stichting OPEN snapt dat netjes inleveren soms moeite kost. Juíst daarom is correcte informatie essentieel. Onjuiste en ongenuanceerde conclusies ondermijneninzameli ng en daarmee de circulaire economie. De Nederlandse keten haalt de Europese normen en gaat daar vaak overheen. Stichting OPEN nodigt onderzoekers uit om met eigen ogen te komen kijken hoe de inzameling en recycling in Nederland werkt en om samen te bespreken waar ontwerp, inzameling en recycling nog slimmer en meer geslotenkunnen worden.

Voor consumenten

Geschrokken van de koppen? Wees gerust: uit ingezamelde schermen wordt ca. 75% als grondstof teruggewonnen en (tot) 99% nuttig toegepast. Lever je beeldscherm altijd in — bij de milieustraat of via oud-voor-nieuw bij aankoop van een nieuw toestel. Het kost misschien een stapje extra, maar het maakt echt verschil. De circulaire economie maken we samen — # daarmakenweietsnieuwsvan.