75% reductie in CO2-uitstoot door toepassing 100% gerecycled asfalt in Hoofddorp

Voor bedrijventerrein Schiphol Trade Park in Hoofddorp, een ontwikkeling van SADC, heeft KWS voor het eerst haar 100% gerecycled asfalt op grote schaal toegepast in de onder-, tussen- en deklaag van de asfaltweg. De productie van het asfalt wordt gedaan in het eigen HERA-System, onderdeel van de Rotterdamse asfaltcentrale. Na de eerste pilot met 100% gerecycled asfalt in de deklaag in 2017 is dit de volgende stap in volledig gerecyclede asfaltwegen. In vergelijking met een reguliere asfaltconstructie bespaart KWS hiermee 75% op CO₂-uitstoot bij de productie van het asfalt.

Het asfalt werd de afgelopen maanden in fases aangebracht, afgelopen vrijdag werd het laatste gedeelte geasfalteerd. Het ingrediënt voor het 100% gerecyclede asfalt is oud asfalt uit de regio. Dit wordt door een breker vermalen tot een homogene grondstof, die in het HERA-System wordt opgewarmd. Door biologische verjongingsolie toe te voegen, brengen we de flexibele eigenschappen van de bitumen weer terug en kan de nieuwe weg worden aangelegd. De toepassing van 100% gerecycled asfalt in de onder- en tussenlagen van asfalt is al vaker gedaan door KWS, de grootschalige toepassing van dit asfalt in de deklaag (de bovenste laag van de asfaltweg) is nieuw. Voor de totale asfaltconstructie bespaart KWS zo 75% op CO₂-uitstoot bij de productie van het asfalt.

Indirecte verhitting en duurzaamheid

Door middel van indirecte verhitting wordt het asfalt in het HERA-System geproduceerd, een unieke techniek in de wereld. De indirecte verhitting geeft minder schade aan het oude asfalt en leidt tot minder emissie van schadelijke stoffen. De HERA draait daarbij voor 100% op natuurstroom.

Met deze duurzame variant draagt KWS bij aan de realisatie van de doelstelling van projectontwikkelaar SADC om het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te ontwikkelen. Dit sluit naadloos aan op de duurzaamheidsmissie van KWS om in 2040 100% circulaire infrastructuur te realiseren. Een belangrijke pijler daarin is het gebruik van primaire grondstoffen (zoals steen en zand in asfalt) te stoppen. Met het asfalt dat volledig uit oud asfalt bestaat, zet KWS daarin concrete stappen.