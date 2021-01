70 nieuwe elektrische BMW i3-deelauto’s voor SHARE NOW in Amsterdam

SHARE NOW, de Europese marktleider op het gebied van autodelen, start veelbelovend het nieuwe jaar. De autodeeldienst zorgt er al negen jaar voor dat Amsterdammers zich op een gemakkelijke en duurzame manier kunnen reizen en zet nu de volgende stap om haar aanbod te moderniseren. SHARE NOW voegt geleidelijk 70 nieuwe, volledig elektrische BMW i3’s toe aan haar vloot, die momenteel uit 300 voertuigen bestaat. Vandaag worden de eerste 40 auto’s geïntroduceerd.

BMW i3 groot succes

De modernisering is niet zonder reden; de eerste lichting BMW’s bleek een groot succes sinds hun introductie afgelopen zomer. De 30 in juli toegevoegde BMW’s hebben al meer dan 400.000 elektrische kilometers afgelegd, een afstand van tien rondjes om de aarde.

“Door onze vloot te vernieuwen met elektrische BMW’s komen we tegemoet aan de behoeften van onze gebruikers, die het model voornamelijk gebruiken voor langere ritten. Vooral in deze uitdagende tijden is het belangrijk om gemakkelijk toegang te hebben tot een flexibele, individuele en veilige manier van transport”, zegt Robert Bosman, Managing Director van SHARE NOW Nederland. “Met de 70 nieuwe BMW’s zijn we in staat om de beschikbaarheid van de auto’s en daarmee de flexibiliteit van onze klanten te vergroten.”

De modernisering van de vloot stopt niet bij de toevoeging van de 70 nieuwe BMW’s. SHARE NOW wil de 93.000 gebruikers in Amsterdam in de nabije toekomst ook voorzien van nieuwere smarts.