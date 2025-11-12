61 procent van de Nederlanders zegt zich verantwoordelijk te voelen voor het recyclen van lege drankblikjes. Toch is er volgens het internationale initiatief Every Can Counts nog volop werk aan de winkel om kennis en bewustzijn over aluminiumrecycling te vergroten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders aluminium blikjes, vergeleken met glas, plastic en karton, als het minst recyclebaar beschouwen. Dat beeld staat haaks op de feiten.

Verantwoordelijkheid vs. verwachting

Hoewel veel Nederlanders zich aangesproken voelen om blikjes te recyclen, leggen zij de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij zichzelf. De respondenten vinden dat ook beleid en bedrijfsleven moeten meebewegen: 85 procent van de Nederlanders is van mening dat fabrikanten en merken verplicht moeten worden om verpakkingen te gebruiken die volledig recyclebaar zijn of bestaan uit gerecycled materiaal.

“Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het recyclen van drankblikjes gaat de goede kant op, maar om dit echt te vergroten moeten we mensen ook laten begrijpen wáárom het ertoe doet en hun laten zien dat zij zelf deel uitmaken van de verandering,” zegt David Van Heuverswyn, Global Director van Every Can Counts. “Er bestaan nog veel misverstanden over welke materialen duurzaam zijn en hoe waardevol aluminium is, daar ligt een belangrijke uitdaging als we dichter bij een circulaire economie willen komen.”

Misstanden rond recyclebare materialen

Die uitdaging blijkt ook uit de cijfers. Slechts veertien procent van de Nederlanders ziet aluminiumblikjes als de meest recyclebare drankverpakking. Dit wijst op een duidelijke bewustzijnskloof, want in werkelijkheid zijn blikjes oneindig recyclebaar en wereldwijd is het de meest gerecyclede drankverpakking (71 procent, tegenover 34 procent voor glas en 40 procent voor PET-flessen; bron: Eunomia Research & Consulting, in opdracht van IAI). Volgens diezelfde bron hebben aluminiumblikjes bovendien het hoogste gesloten-kringlooprecyclingpercentage (33 procent) van alle drankverpakkingen voor eenmalig gebruik.

Meer dan de helft van de respondenten (57 procent wereldwijd, 52 procent in Nederland) definieërt ‘recyclebare verpakkingen’ wel correct als verpakkingen die ontworpen zijn voor circulariteit; zodat deze steeds opnieuw tot hetzelfde type verpakking verwerkt kunnen worden. De onderzoeksresultaten benadrukken volgens Every Can Counts de noodzaak om meer uitleg te geven over aluminium. “Circulariteit hoeft niet complex te zijn,” vertelt Van Heuverswyn. “Statiegeldsystemen zijn het begin van een circulaire keten, niet het einde. Het toont aan dat volledig circulaire verpakkingen mogelijk zijn. Daarom is Every Can Counts in 21 landen actief om consumenten bewust te blijven maken van de oneindige voordelen van aluminium drankblikjes.”

Draagvlak landelijk beleid

Die logica wordt inmiddels ook breder gedragen. Drie op de vier Nederlanders steunt het statiegeld systeem, een forse stijging ten opzichte van 2022*, en voor 87 procent heeft statiegeld het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel versterkt. Daarnaast vertrouwt 91 procent erop dat ingeleverde blikjes daadwerkelijk worden gerecycled. Praktische drempels blijven wel bestaan: 72 procent zou meer blikjes recyclen als er meer inleverpunten in de buurt waren (83 procent onder Gen Z), een kwart wil een sneller proces en een derde een hogere beloning. Ook vindt 87 procent dat álle eenmalige drankverpakkingen onder het statiegeldsysteem moeten vallen.

Met het oog op een nieuwe regering benadrukt Every Can Counts daarom het belang van landelijke afspraken en méér inleverpunten: alleen dan kan de bereidheid van consumenten worden omgezet in blijvend hogere recyclingcijfers. “Met duidelijke afspraken en vooral méér inleverpunten kan de overheid het recyclen een stuk eenvoudiger maken voor consumenten,” legt Van Heuverswyn uit. “Door niet alleen het statiegeldsysteem en het recyclingproces van drankblikjes uit te leggen, maar ook de noodzaak hiervan te benadrukken, stimuleren we de welwillendheid van Nederlanders en zorgen we voor steeds hogere aantallen aluminium die gerecycled worden.”