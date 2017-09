3M winnaar eerste Rob Insinger Duurzaamheid Award

De energiebesparende Thinsulate™ Raamfolie van 3M is gekozen tot de meest duurzame productinnovatie van 2017 en heeft daarmee de eerste Rob Insinger Duurzaamheid Award gewonnen. Van alle inzendingen waren 6 projecten of productinnovaties genomineerd. Tijdens een bijeenkomst in Kijkduin is de uiteindelijke winnaar van deze prestigieuze award gekozen.

De winnende energiebesparende helpt de isolerende werking te verbeteren, waardoor ramen van enkel glas werken als ramen van dubbel glas, en dubbel glas meer als ramen van drievoudig glas. Deze raamfolie is amper zichtbaar en juist daarom onder andere zeer geschikt voor monumentale panden. Naast de klassieke voordelen zoals buitenhouden van hitte en het tegenhouden van UV-stralen, houdt deze raamfolie ook de kou van buiten tegen. Deze raamfolie is amper te zien en heeft een hoge isolatiewaarde, waar men in de zomer én in de winter profijt van heeft. Zowel qua comfort als energiebesparing.

Het commentaar van de jury

“Als organisatie vonden wij alle genomineerden winnaar-waardig. Dat uiteindelijk 3M de meeste stemmen in de wacht heeft gesleept, is een mooie stimulans voor producenten om bij productinnovatie de focus op duurzaamheid te leggen. De Thinsulate Raamfolie, is zo’n innovatie die bijdraagt aan de energieconsumptie en het beperken van de CO2 uitstoot in combinatie met kostenbesparing voor de consument en opdrachtgevers. Wij vinden dat de vakjury en de internetstemmers een goede keuze hebben gemaakt”.

Bert Schreuder, key account manager van 3M Nederland, mocht de award en de cheque van 1500 euro in ontvangst nemen uit handen van Betsie Insinger, de weduwe van Rob Insinger. Bert Schreuder: “Ik ben bijzonder verheugd om als relatieve nieuwkomer in dit gezelschap meteen zo’n prestigieuze prijs in ontvangst te mogen nemen. Wij hopen er een belangrijke bijdrage mee te kunnen leveren, onder meer aan energiebesparing door bedrijven. Het geldbedrag zal gedoneerd worden aan een goed doel.

Over de Rob Insinger Duurzaamheid Award

De award is vernoemd naar de voormalige directievoorzitter van Centraal Beheer Achmea. Hij heeft de bestuurder van Duurzaam Herstel op gebied van duurzaamheid gevormd, lang voordat het woord duurzaamheid bestond. De award wordt jaarlijks toegekend aan het meest duurzame project, het bedrijf dat een voorbeeld functie vervuld voor de sector, het meest duurzame initiatief of het meest duurzame product innovatie.