SMK, de organisatie die certificeert namens EU Ecolabel in Nederland, ziet een groeiende belangstelling voor het keurmerk. Het aantal gecertificeerde producten en diensten is in de afgelopen jaren en in 2021 aanzienlijk toegenomen (+34%). Ook is er een groei in het aantal EU Ecolabel licentiehouders (+9%).

Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Met het keurmerk kan de consument makkelijker een duurzamere keuze maken. Alleen producten en diensten die voldoen aan de strenge eisen op het gebied van milieu én kwaliteit kunnen worden gecertificeerd.

Groei EU Ecolabel

In totaal zijn er in de Europese Unie 83.593 producten en diensten gecertificeerd met EU Ecolabel. In Nederland, zijn door SMK 1673 producten en diensten met het keurmerk gecertificeerd. Dat is een stijging van 34% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal keurmerkhouders is gestegen naar 60 (+9%).

Groeiende belangstelling

De interesse voor certificering komt van zowel toonaangevende multinationale ondernemingen, als van middelgrote bedrijven. Al jaren komen de meeste aanvragen uit het segment was- en reinigingsmiddelen en zepen (particulier en professioneel). Ook binnen Europa is dit de een van de grootste EU Ecolabel productgroepen. Vrijwel alle producenten van professionele schoonmaakmiddelen hebben tenminste één productlijn met EU Ecolabel producten. Bovendien zijn er bestaande keurmerkhouders die hun assortiment uitbreiden en meerdere producten en diensten laten certificeren. Ook zijn er nieuwe productcategorieën bij gekomen het afgelopen jaar. Het eerste Nederlands certificaat is uitgereikt voor meubels met het EU Ecolabel.