26 partijen tekenen Malieveldverklaring om stikstofuitstoot in bouw te reduceren

26 partijen in de bouw- en vastgoedketen hebben op 12 december 2019 de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ondertekend. De verklaring werd door DGBC-directeur Annemarie van Doorn overhandigd aan Minister Stientje van Veldhoven, tijdens het DGBC Congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’ in The Hague Conference Centre.



Met deze Malieveldverklaring geven partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Door de verklaring aan te bieden aan de wordt ook de overheid uitgenodigd om aan deze transitie naar emissievrij bouwen bij te dragen.

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.

Overstap

Jan Kadijk, Hoofd Kennisoverdracht bij DGBC en initiator van de Malieveldverklaring toont zich verheugd met de ondertekening: “Het is tijd voor een andere manier van bouwen en ontwikkelen. De ondertekenaars van deze verklaring zijn de koplopers die een positief geluid op het Malieveld laten horen: ‘het moet anders en het kan wél’. Door de stikstofcrisis ligt er nu van alles stil in de bouw. Maar de stikstofcrisis is geen tussenstop, het is een overstapstation. Het gaat ook over meer dan NOx of NH3: De stikstof-challenge hangt nauw samen met de uitdagingen in CO2, fijnstof, circulariteit. Emissievrij betekent een flinke verandering, maar de voorbeelden zijn er, we kúnnen dit gewoon. Ik verwacht dat de beweging snel gaat groeien en dat de goede voorbeelden overal zichtbaar zullen worden.”

Kansen en kennisdeling

Om de kansen voor emissievrij bouwen te verkennen organiseerde DGBC op 12 december het congres ‘Stikstofvrij Bouwen en Ontwikkelen #hetkanwel’, waarvan de Malieveldverklaring een belangrijk onderdeel was. De middag – op een steenworp afstand van het Malieveld in Den Haag – stond geheel in het teken van de kansen van een stikstofvrij ontwerp, een stikstofvrije bouwlogistiek en een stikstofvrij bouwproces. Diverse experts deelden hun inzichten over hoe deze transitie verder kan worden versneld. Het congres werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK, IPO (Interprovinciaal Overleg), BAM en DGBC.

De volgende partijen hebben de Malieveldverklaring ondertekend:

Architecten

ORGA Architect

Paul de Ruiter Architects (PDR)

Team V Architectuur

de Architekten Cie.

marcus architecten

Mecanoo

VenhoevenCS architecture+urbanism

Bouw

BAM

Heembouw

Strukton Worksphere

Ontwikkelaars

SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)

EDGE Technologies (voormalig OVG)

AM

Blauwhoed

Merin

Adviesbureaus

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.

Building for Tomorrow B.V.

Valstar Simonis B.V.

Merosch

ICS Adviseurs

KUBUS

Toeleveranciers

Saint-Gobain Benelux

Maatschappelijke organisaties/ kennisorganisaties

Dutch Green Building Council (DGBC)

De Bouwcampus

Brancheorganisaties

BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)

Banken