Sinds de start van het Gelders Klimaatfonds voerden 20 Gelderse ondernemers, agrarische bedrijven en initiatieven verduurzamingsprojecten uit met een financiering uit het fonds. Zo zetten zij concrete stappen naar een duurzamer en toekomstbestendiger bedrijf.

Verduurzaming in de praktijk

De eerste 20 financieringen laten zien hoe ondernemers verduurzaming in de praktijk brengen. Ze slaan zelf opgewekte energie op, maken productieprocessen energiezuiniger, verduurzamen hun bedrijfsgebouwen en verwerken reststromen op een circulaire manier.

Ook investeerden agrarische bedrijven met hulp van het fonds in energieopslag en grootschalige batterijopslag binnen lokale smart energy hubs. Met dit soort projecten kunnen ondernemers zelf opgewekte stroom beter gebruiken, wordt het elektriciteitsnet ontlast en lokaal samengewerkt om slimmer met energie om te gaan. Er staan meer voorbeelden en projecten op https://geldersklimaatfonds. nl/projects.

Gedeputeerde Ans Mol-van de Camp is enthousiast over het fonds: “Gelderland heeft agrariërs en ondernemers nodig die willen investeren in hun bedrijf en in de toekomst. Met het Gelders Klimaatfonds helpen we hen om concrete stappen te zetten. Voor mkb’ers, agrarische ondernemers en lokale initiatieven is het belangrijk dat financiering toegankelijk, aantrekkelijk en praktisch toepasbaar is.”

Voor ondernemers met duurzame plannen

Het Gelders Klimaatfonds is er voor mkb’ers, agrarische ondernemers en collectieven, zoals energiecoöperaties, lokale energiegemeenschappen en – initiatieven en bedrijventerreinen. De financiering is bedoeld voor verduurzamingsprojecten die gebruikmaken van bewezen technieken en aantoonbaar bijdragen aan minder CO₂-uitstoot. Daarmee versnellen we samen de verduurzaming van de Gelderse economie.

Makkelijker financiering aanvragen

De middelen waren al langer beschikbaar binnen het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. Sinds vorig jaar is het fonds toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt. Ondernemers kunnen nu ook gemakkelijker kleinere, standaardleningen aanvragen. Regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beheert het fonds, beoordeelt de aanvragen en helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering.