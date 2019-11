1e duurzame woon- en lifestyleprogramma op TV scoort meer dan 2 miljoen kijkers

Exact een jaar geleden nam Gwen Jansen als documentairemaker besloot zelf zendtijd in te kopen op een commerciële TV zender om ‘de gewone’ man en vrouw met en zonder krap budget te laten zien hoe je thuis geld kan besparen door duurzamer te leven. Aan de hand van kleine maar ook grotere praktische groene tips en tools. Het resulteerde in een laagdrempelig woon- en lifestyle programma genaamd Green Make Over. Het programma slaat aan. Na 11 afleveringen heeft het nog relatief onbekende programma al meer dan 2 miljoen kijkers getrokken op de zondagmiddag op SBS6 en de tips en berichten van Jansen behaalden in 8 maanden tijd miljoenen views via Social Media. Inmiddels is seizoen 2 in de maak en heeft een landelijke TV zender uit Turkije ook belangstelling getoond.

‘Waarom moeten we überhaupt van het aardgas af?’



In het tv-programma krijgt steeds weer een ander gezin op 1 dag een duurzame make over van hun huis waarmee veelal duizenden euro’s per jaar kon worden bespaard. In de dubbellange slotaflevering van Green Make Over vanuit Den Haag die aanstaande zondag 1 december te zien is om 16.25 uur stelt programmamaker Gwen Jansen minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, bovendien een aantal prangende vragen die breed leven bij het Nederlands publiek. Zoals “waarom moeten wij in Nederland van het gas af terwijl Duitsland aardgas juist promoot? En heeft het überhaupt wel zin dat wij hier in dit kleine kikkerlandje ons zo druk maken terwijl grote landen als China en India zoveel meer CO2 uitstoten?”

Tutorial voor Klimaatprutsers



Gwen Jansen: “Vandaag gaat het Europees parlement in debat over de vraag of er in heel Europa een klimaatnoodtoestand moet worden afgekondigd. De boeren zijn boos, de bouwers ook. De negatieve berichten over klimaatverandering en dat er geen tijd meer te verliezen is, vliegen je dagelijks om de oren. Toch wordt een groot deel van de Nederlanders hierdoor niet of nauwelijks geactiveerd. Ze missen handelingsperspectief. Ik verdwaalde lange tijd zelf ook in alle informatie toen ik op zoek was naar praktische tips en concrete handvaten in begrijpelijke taal. Daarom besloot ik dat het tijd was voor een laagdrempelig en vooral praktisch programma dat fungeert als een soort van tutorial voor Klimaatprutsers zoals ik.”

De Koningin van de Kruipruimtes



Beleidsmakers en early adopters veronderstellen volgens Jansen, een veel te hoog niveau aan basiskennis bij mensen die willen en moeten omschakelen naar een milieuvriendelijker leven, terwijl dat veelal echt nog ontbreekt. “Pas als je zelf ziet wat je kan doen en waar winst te behalen is, valt het kwartje,” volgens Jansen. De Koningin van de Kruipruimtes zoals de programmamaker gekscherend door haar fanbase wordt genoemd kruipt zo’n beetje in elke aflevering onder de vloer met haar camera om te laten zien hoeveel energie en dus geld daar wegvliegt.

Duizenden euro’s besparing per gezin



“In de laatste paar afleveringen hielpen we gezinnen letterlijk een paar duizend euro besparen op hun energierekening. Dat is heel veel geld.” Aanstaande zondag 1 december is de duurzame make over te zien van de Haagse familie van der Harst in de extra lange aflevering om 16.25 uur in het programma Green Make Over bij SBS6. In deze 12e en laatste uitzending van dit seizoen weet Gwen Jansen met haar team meer dan 1000 euro per jaar te besparen op energie voor de Haagse familie in hun oude huis uit 1929.

Behind the scenes – Green Make Over @ minister from Green Make Over on Vimeo.