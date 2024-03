Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft de certificering CO 2 -Prestatieladder niveau 4 ontvangen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Fastned ontvangt, als eerste snellaadbedrijf in Europa, de certificering vanwege haar inzet om haar CO 2 -uitstoot te verminderen door middel van concrete doelstellingen en maatregelen. Het is ook het 1.500e uitgereikte certificaat. De certificering onderstreept de missie van het snellaadbedrijf om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen en klimaatverandering tegen te gaan, terwijl het zich ook richt op haar eigen uitstoot.

De CO 2 -Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt hun CO 2 -uitstoot te verminderen. Fastned gebruikte de CO 2 -Prestatieladder om te identificeren waar ze haar CO 2 -uitstoot kan verminderen. Vervolgens heeft Fastned concrete doelstellingen en maatregelen ontwikkeld om de CO 2 -uitstoot, afgezet tegen het aantal verkochte kWh, te verminderen in 2025 en in 2030.

“Wij werken er iedere dag hard aan om automobilisten te helpen hun uitstoot te verminderen door over te gaan op elektrisch rijden. Alleen al in 2023 hebben we met onze snellaadstations meer dan 96.000 ton CO 2 vermeden. Daarnaast vinden we het belangrijk om transparant te zijn over onze eigen CO 2 -emissiereductiedoelen en de stappen die we zetten om onze uitstoot te verminderen als organisatie. We willen de markt en andere organisaties in onze waardeketen uitdagen om hetzelfde te doen. Het feit dat we nu het eerste snellaadbedrijf in Europa zijn dat deze certificering heeft behaald, en tevens de 1500ste certificaathouder, voelt als een enorme bevestiging voor al het harde werk.” – Emily Eckhous, Sustainability Manager at Fastned

Innovator in scope 3

Het behalen van niveau 4 van de CO 2 Prestatieladder certificering vereiste een uitgebreid onderzoek naar de scope 3 emissies van Fastned. Dit is de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

“Dit is een onderwerp waar de meeste organisaties nog niet veel mee bezig zijn vanwege de complexiteit ervan. We hebben tijdens dit proces, wat ondersteund werd door Dutch Carbon Consultants, geleerd dat scope 3 emissies het grootste deel van onze uitstoot uitmaken. Om dit te verminderen nemen we nu concrete maatregelen. We kijken bijvoorbeeld hoe we bij de bouw van onze stations minder CO 2 -intensieve materialen en bouwmethoden kunnen gebruiken. Ook zorgen we ervoor dat al onze kantoren gebruik maken van hernieuwbare energie. We leveren al 100% groene energie uit hernieuwbare bronnen op onze snellaadstations.” – Emily Eckhous, Sustainability Manager at Fastned

Fastned wordt jaarlijks gecontroleerd door een derde partij, DEKRA, om gecertificeerd te blijven. Het snellaadbedrijf moet ook laten zien dat het vooruitgang boekt bij het behalen van de CO 2 -emissiereductiedoelstellingen.

Emissiereductie doelstellingen Fastned

Doelstelling 1 – Scopes 1, 2 en zakenreizen:

Tegen 2025, CO 2 -uitstoot/kWh verkochte goederen verminderd met 60% (2022 als basisjaar)

-uitstoot/kWh verkochte goederen verminderd met 60% (2022 als basisjaar) Tegen 2030, CO 2 -uitstoot/kWh verkocht verminderd met 80% (2022 als basisjaar)

Doelstelling 2 – Scope 3: