Nederland telt inmiddels bijna 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en 2,6 miljoen woningen met een warmtepomp. Dat blijkt uit het nieuwe rapport Op weg naar CO₂-neutraal, uitgebracht door kennisinstituut Duurzaam Gebouwd. De cijfers laten zien dat de energietransitie versnelt, maar ook dat de hybride warmtepomp voorlopig de norm is in bestaande woningen.

Van de 2,6 miljoen warmtepompen is ruim 1,2 miljoen hybride: woningen die deels op elektriciteit draaien maar nog steeds gas gebruiken voor piekverwarming. Dat betekent dat een groot deel van deze huizen voor 2050 opnieuw moet worden aangepast om volledig fossielvrij te worden.

Hoewel hybride systemen op korte termijn de uitstoot verlagen, blijken ze op de lange termijn een slechte investering. De systemen moeten binnen één of twee decennia alsnog worden vervangen of omgebouwd, waardoor consumenten dubbel betalen – eerst voor de tussenoplossing, daarna voor de definitieve overstap. Duurzaam Gebouwd waarschuwt dat dit leidt tot onnodige kosten, schaarste aan vakmensen en vertraging in echte verduurzaming.

Groei zichtbaar, maar tempo nog onvoldoende

Het rapport laat zien dat het aantal aardgasvrije woningen in twee jaar tijd bijna verdubbelde: van 821.000 in 2023 naar 1,49 miljoen in 2025. Het aandeel woningen met een slecht energielabel (E, F, G) daalde naar 12,2 procent. Toch blijft het tempo achter bij wat nodig is om in 2050 een emissievrije gebouwde omgeving te realiseren. Daarom presenteert het rapport verschillende oplossingsrichtingen. Ook utiliteitsbouw komt ruimschoots aan bod in het onderzoek: 81,9 procent van de kantoren inmiddels aan de label-C-verplichting.

Integraal beeld van de opgave

Dit rapport beschrijft als enige de integrale verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving in Nederland – van energie en circulariteit tot klimaatadaptatie en sociale waarden – en vormt het startpunt voor de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025, waar publieke en private partijen samen werken aan versnelling. Hier werken partijen aan de concrete oplossingsrichtingen die in het rapport Op weg naar CO 2 -neutraal te vinden zijn.

“Dit rapport is een verplicht nummer, een must read voor iedereen die impact wil maken op de gebouwde omgeving,” aldus Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.