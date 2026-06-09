Het Transitiefonds Zeeland heeft de eerste investering gerealiseerd. In korte tijd is een energieproject in Sas van Gent gefinancierd, waarmee Zeeuwse ondernemers stappen zetten richting verduurzaming en het aanpakken van netcongestie. Deze eerste investering volgt opvallend snel na de lancering van het fonds en laat zien dat Zeeland tempo maakt in de energietransitie. Deze eerste deal vormt daarmee een uitnodiging voor andere ondernemers om ook hún verduurzamingsplannen concreet te maken.

Met de eerste investering wordt een energieproject van het bedrijf Stroomdorpe in Sas van Gent mogelijk gemaakt. De installatie bestaat uit een grootschalig zonnedak op twee bedrijfsloodsen in combinatie met batterijopslag. Daarmee kunnen ondernemers slimmer omgaan met energie en bijdragen aan het verminderen van druk op het elektriciteitsnet.

De totale investering bedraagt €1,4 miljoen en is tot stand gekomen met een combinatie van eigen middelen, financiering van de Rabobank en een bijdrage uit het Transitiefonds Zeeland. Juist de combinatie van deze partijen maakt dit project mogelijk: waar Rabobank het grootste deel financiert, zorgt het Transitiefonds ervoor dat de financiering compleet wordt en het project gerealiseerd kan worden.

Snelle eerste stap

De eerste financiering volgt in Zeeland vlot na de lancering van het fonds. Daarmee wordt de meerwaarde van het fonds direct zichtbaar: bijdragen aan oplossingen voor netcongestie en de verduurzaming van het Zeeuwse mkb.

Gedeputeerde Aalberts: “De snelle eerste deal laat zien dat we niet alleen praten over de energietransitie, maar ook daadwerkelijk projecten realiseren. Met het Transitiefonds helpen we ondernemers investeringen mogelijk te maken die anders blijven liggen.”

Voorbeeld voor andere ondernemers

De ondernemers doorliepen eerder een traject via het Loket Zon op Dak, een initiatief van de Provincie Zeeland in samenwerking met Zeeuwind. Hier krijgen gebouweigenaren advies over de haalbaarheid van zonnepanelen en opslag. De combinatie van dit advies en de financiering vanuit Transitiefonds Zeeland laat zien hoe verschillende vormen van ondersteuning elkaar versterken om dit soort projecten mogelijk te maken.

Ondernemers Jaap en Richard Verolme: “Met deze ondersteuning en leiding hebben we een onderbouwd investeringsbesluit kunnen nemen. Dit gaf ons het vertrouwen om de volledige financiering van het project rond te krijgen en echt stappen te zetten richting een duurzame bijdrage aan onze bedrijven en de regio.”

Meer projecten in voorbereiding

Inmiddels zijn er meerdere aanvragen in behandeling. Ondernemers met plannen kunnen terecht bij Impuls Zeeland voor ondersteuning en financieringsmogelijkheden.