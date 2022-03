Twaalf Nederlandse ondernemingen die zich onderscheiden door duurzaam ondernemerschap zijn vandaag tijdens een bijeenkomst in The Circl te Amsterdam genomineerd voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

De selectiecommissie onder leiding van ondernemer Anne-Marie Rakhorst selecteerde de twaalf bedrijven voor de meest prestigieuze ondernemersprijs op het gebied van duurzaamheid in Nederland.

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor de Plaquette zijn de impact op het milieu en de omgeving van de onderneming door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen of verlaging van de milieubelasting. De onderneming vervult een behoefte voor mens, maatschappij en keten en draagt ook bij aan de verduurzaming van de keten. Verder moet het bedrijf economisch rendabel zijn.

Voorzitter van de jury, zakenvrouw Annemarie Rakhorst, stond voor de bekenmaking van de nominaties stil bij de situatie in de Oekraïne. “We voelen allemaal de last van dit conflict. We zien ook dat grondstoffen een belangrijke inzet zijn bij deze oorlog. Daarmee staat circulariteit en duurzaamheid weer bovenaan de agenda.”, stelde Rakhorst die blij is met de enorme stap die de inzenders hebben weten te maken op dit gebied. “Steeds meer bedrijven kijken naar duurzaamheid als integraal onderdeel van de keten en streven dat ook na.”

De volgende bedrijven ontvingen de officiële nominatie voor Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2022 (in willekeurige volgorde):

Kipster B.V. (Venlo)

Dopper B.V. (Haarlem)

Protix (Bergen op Zoom)

Ekoplaza (Veghel)

Royal Lemkes (Bleiswijk)

EMMA Safety Footware (Kerkrade)

Fairtrade Original (Culemborg)

DO IT ORGANIC (Barneveld)

Mud Jeans International B.V. (Laren)

i-did (Utrecht) Arte Holding B.V. (Deurne)

CFP Groep / CFP Green Buildings (Apeldoorn)

De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap wordt tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting aan ondernemingen die zich op dit terrein onderscheiden. In 2020 werd de prijs toegekend aan de Gulpener Bierbrouwerij.

De finale van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap vindt medio mei plaats in Groningen. Daar worden ook de Koning Willem I Prijzen voor het Grootbedrijf en voor het MKB bekendgemaakt. De onderneming die de Plaquette krijgt toegekend, kan rekenen op een bezoek van Koningin Máxima, erevoorzitter van de Stichting Koning Willem I Prijs.

Ook mag de winnaar meedoen aan de European Business Awards for the Environment.

Romy Blankenspoor, directeur van de Koning Willem I Prijs is verheugd dat ondanks de afgelopen jaren waarin Nederland in de greep was van de pandemie, het thema duurzaamheid steeds belangrijker is geworden binnen de bedrijfsvoering van Nederlandse ondernemingen. ,,De twaalf genomineerde bedrijven zijn een goede afspiegeling van wat er op dit moment in Nederland op het gebied van duurzaamheid gebeurt”, aldus Blankenspoor.