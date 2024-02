Een idealistisch avontuur van drie ondernemers, Frank van der Tang, Machiel van Dooren en Robin Pot is uitgegroeid tot een volwaardige én ondernemende Foundation, die internationaal opereert en successen boekt. Vandaag bestaat Made Blue Foundation precies 10 jaar. Een stichting waar schoon drinkwater voor iedereen aan de basis staat.

Hoe het begon

12 februari 2014, de drie ondernemers, Frank, Machiel en Robin, achter een CO2-compensatiebedrijf beseften dat het mechanisme van CO2-compensatie ook toegepast kon worden op schoon drinkwater, met als doel waterneutraal te zijn. Dit besef ontstond vanuit de wetenschap dat er op dat gebied nog te weinig gebeurde, ondanks dat het probleem van toegang tot schoon drinkwater oplosbaar leek. Nog altijd hebben 771 miljoen mensen geen toegang tot water en dat probleem zal zonder ingrijpen groeien door klimaatverandering.

Een idee geworteld in ondernemerschap

Als echte ondernemers, met ervaring in het runnen van tweedehandskledingwinkels en het verkopen van duurzaam rundvlees, registreerden Frank, Machiel en Robin Made Blue direct een stichting en vroegen ze een ANBI-status aan, met als doel om ultiem transparant te werken. Deze transparantie is nog steeds een kernwaarde van de organisatie. Met een kostprijs van slechts 33 cent voor 1000 liter schoon drinkwater, waarvan 2/3 direct naar projecten gaat en 1/3 wordt gebruikt om donateurs te ondersteunen bij het communiceren over hun impact, wil Made Blue bedrijven bereiken en blijven groeien.

Voor minder dan € 2,50 kan een persoon een jaar lang toegang krijgen tot water, rekening houdend met de VN-norm van minimaal 20 liter per dag om te drinken, koken en wassen. In Nederland lijkt het vanzelfsprekend dat we op elk gewenst moment van de dag toegang hebben tot schoon drinkwater, terwijl we voor een relatief kleine investering dus vele mensen elders ter wereld een basis voor een gezond en productief bestaan kunnen bieden: water.

Impact

In 10 jaar tijd heeft Made Blue meer dan 17 miljard liter schoon drinkwater gefaciliteerd wereldwijd. Meer dan 230.000 mensen hebben daardoor toegang gekregen tot schoon drinkwater. Met ruim 500 ambassadeurs, allemaal bedrijven, wordt dit mogelijk gemaakt. Jaarlijks wordt nu structureel 5 miljard liter water schoon drinkwater gerealiseerd op basis van meerdere unieke concepten die in die 10 jaar zijn ontstaan. Dit alles met een heel klein team van inmiddels slechts 6 mensen.

Samenwerkingen

Made Blue heeft vanaf de start grote merken binnen verschillende sectoren aan zich weten te binden, waaronder Quooker, Vebego, MAAS, en La Trappe. Uniek is de samenwerking met deze bedrijven, waarbij Made Blue werkt met unieke proposities zoals ‘een liter voor een liter’, waardoor bedrijven niet eenmalig doneren maar structureel blijven samenwerken. Deze samenwerking breidde zich na vijf jaar ook uit naar de horeca en sinds kort ook naar de hotelbranche.

Horeca initiatieven

Onder de noemer “Het beste water voor de wereld” faciliteert Made Blue waterkoelers voor meer dan 400 restaurants en kantoren in Nederland, waaronder Smink, Huis ter Duin, PESCA en alle restaurants van ’t Zusje, maar ook de kantoren van L’Oreal en Samsung bijvoorbeeld. Een ander initiatief genaamd “Enjoy Water to give Water” moedigt waterbesparing aan bij hotelgasten, waarbij het bespaarde water via een QR-code aan een te kiezen project gedoneerd kan worden. In korte tijd doen al meer dan 50 hotels mee aan dit programma, waaronder Novotel, Mercure, Ibis en Doubletree by Hilton.

Visie

Machiel van Dooren; “Onze droom is de komende jaren heel de wereld te veroveren en met de nieuwe propositie voor hotels kan dat! Over vijf jaar willen we ruim 70 miljard liter water beschikbaar hebben gemaakt. Daarmee geven we dan 1.000.000 mensen toegang tot schoon drinkwater waarvan ongeveer driekwart kinderen. 436 miljoen kinderen leven nu nog met extreme waterkwetsbaarheid. Over tien jaar willen wij daarvan 10% of meer toegang geven tot betrouwbaar water samen met onze donateurs.”

Frank van der Tang voegt hieraan toe: “Over 5 jaar willen we alle grote hotelketens van Europa in ons waterbesparingsprogramma hebben getrokken. Dat betekent dat dan minimaal 1000 hotels meedoen en samen zeker 4 miljard liter water besparen en aan ons doneren. Daarmee besparen ze ook 28.000 ton CO2-uitstoot en voorkomen ze dat 600.000 bomen worden gekapt.”

De waterprojecten van de Made Blue Foundation kenmerken zich door een duurzame aanpak waarbij de lokale bevolking intensief wordt betrokken zodat ook onderhoud geborgd wordt. Vaak zit er ook in de waterprojecten een ondernemende component zoals kiosken waar zeep en maandverband wordt verkocht. Frank van der Tang zegt daarover: “Het is gebruikelijk dat de bevolking ook een bijdrage betaalt voor het water zodat gespaard wordt voor reparaties en onderhoud. Ze blijken dat graag te doen omdat het water zo waardevol voor ze is.”

Machiel van Dooren vult daarop aan dat Made Blue “10% van de binnenkomende donaties ook investeert in waterondernemers in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door startkapitaal beschikbaar te stellen. Zo bereiken we nog steeds gegarandeerde impact maar is de kans ook groot dat we dat geld na een tijdje nogmaals kunnen investeren en dus nog meer impact gaan maken.”