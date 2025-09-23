Steeds meer Nederlanders zien zichzelf in de nabije toekomst in een elektrische auto rijden, dat blijkt uit onderzoek van tweedehandsplatform Marktplaats. Dankzij verbeterde prestaties en dalende prijzen worden EV’s steeds aantrekkelijker voor de Nederlandse consument. 1 op de 5 Nederlanders (20%) zegt dat het waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk is dat zij binnen 5 jaar een EV aanschaffen.

Marktplaats onderzocht, net als vorig jaar, de meningen van Nederlanders over elektrisch rijden. Daaruit blijkt dat we wat positiever zijn gaan kijken naar elektrische auto’s: waar in 2024 slechts 13% zei dat het waarschijnlijk is dat ze binnen 5 jaar een elektrische auto zullen aanschaffen, is dit nu gegroeid naar 20%. Desondanks zegt nog 59% dat dit niet waarschijnlijk is.

Kleinere barrières



Ook veel barrières die sommigen ervan weerhouden om een EV te kopen zijn het afgelopen jaar kleiner geworden. Zo zegt 61% dat een hoge aanschafprijs hen er nog van weerhoudt een EV te kopen (was 66%), tegelijkertijd is de gemiddelde EV prijs op het platform ook gedaald. Daarnaast is 30% bezorgd om een beperkte afstand op een lading te kunnen rijden (was 37%). Ook zijn minder Nederlanders bang voor een tekort aan laadstations bij het rijden van langere afstanden (17%, was 21%).

Graag milieuvriendelijk rijden



Voor veel Nederlanders is een duurzame auto wel iets om naar te streven. Bijna de helft (45%) zegt graag een milieuvriendelijke auto te willen, en als geld geen rol zou spelen reed 38% elektrisch. Een tweedehands elektrische auto is voor een deel van de Nederlanders ook bereikbaarder geworden: 28% zegt dat dit voor hen een betaalbaar alternatief is, terwijl dit in 2024 nog 21% was.

Michiel Aker, Head of Mobility bij Marktplaats: “De drempels om een elektrische auto aan te schaffen worden steeds lager. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling en infrastructuur waardoor de prijzen dalen, het rijbereik groeit en het Europese laadnetwerk zich steeds verder uitbreidt. Ook het tweedehands aanbod blijft groeien doordat er veel voormalige leaseauto’s op de markt zijn gekomen. Het onderzoek laat duidelijk zien dat deze ontwikkelingen het vertrouwen van de Nederlandse consument versterken. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen en steeds meer Nederlanders overstappen naar elektrisch rijden.”

Ideale prijs van een tweedehands EV



De prijs blijft een belangrijke rol spelen in de overwegingen bij het kopen van een tweedehands EV. Waar ligt de ideale prijs voor Nederlanders? De meesten (44%) kiezen voor een bedrag tussen de €10.000 en €20.000 euro. Een kwart (25%) wil minder dan €10.000 betalen, en iets minder mensen (23%) vinden tussen de €20.000 en €30.000 een acceptabel bedrag. Tussen €30.000 en €40.000 (6%) of €40.000 of meer (2%) zijn voor veel mensen te hoge bedragen.

Nederlanders bereid meer te betalen



Toch blijkt uit het onderzoek van Marktplaats dat Nederlanders nu bereid zijn meer te betalen dan vorig jaar. In 2024 zei 82% €20.000 of minder te willen uitgeven aan een tweedehands EV, nu is dat nog 69%. Daarentegen is 31% juist bereid om €20.000 of meer uit te geven, waar dit in 2024 nog maar 18% was.

Volgens Aker een bijzondere ontwikkeling: “Het is opvallend dat Nederlanders bereid zijn om meer te betalen voor een tweedehands EV dan vorig jaar, omdat we de afgelopen jaren de gemiddelde prijs van een EV op Marktplaats juist hard hebben zien dalen. In december 2023 was dit nog ruim €38.000, en in augustus van 2025 is dit gedaald naar minder dan €33.000, een daling van 13.2%. In diezelfde periode hebben we het aanbod zien verdubbelen van ruim 11.500 EVs naar 20.300, waarbij de meeste groei dit jaar te zien was. We verwachten dat het stijgende aanbod de prijs verder zal drukken.”