UPS heeft met 1 miljard schoner gereden mijlen haar doelstelling vroegtijdig bereikt

UPS heeft bekend gemaakt dat het bedrijf haar doel om 1 miljard mijl (1,6 miljard kilometer) te rijden met haar vloot van voertuigen op alternatieve brandstof en met geavanceerde technologie één jaar vroeger dan gepland heeft bereikt, en daarbij kan bogen op 10 jaar leerervaring van hun ‘rijdende laboratorium’. De langetermijnbelofte voor duurzaamheid van UPS verandert commercieel transport en logistiek, stimuleert marktgroei van de schone brandstoffen en drijft cruciale technische vooruitgang aan. De bredere bedrijfsvooruitgang op het gebied van duurzaamheid staat in detail beschreven in het 14de jaarlijkse duurzaamheidsrapport.

“We hadden een groot duurzaamheidsdoel voor ogen door het meeste te halen uit ons rijdende laboratorium door 1 miljard schone mijl te rijden met onze voertuigen op alternatieve brandstof – dat is het equivalent van ruim 4.000 reizen naar de maan”, aldus David Abney, voorzitter en CEO van UPS. “Hoewel het verwezenlijken van dit doel nieuw is voor ons, gaat onze inzet om op zoek te gaan naar alternatieve brandstoffen eigenlijk al terug tot de jaren 1930 toen UPS elektrische voertuigen testte. Met meer dan 100.000 chauffeurs die meer dan 3 miljard mijl per jaar registreren, hangt onze toekomst af van ons vermogen om aan de groeiende vraag naar wereldwijde handel te voldoen, terwijl we onze impact op het milieu verminderen.”

“Of het nu bezorging met elektrische voertuigen in Amsterdam en Rotterdam of met CNG-aangedreven voertuigen in Apeldoorn en Eindhoven betreft, of het efficiënter maken van ons grondnetwerk in Europa, we zijn bij UPS altijd bezig met de integratie van innovatie en duurzaamheid in onze service aan de klant”, zegt Tim Helsen, country manager bij UPS Nederland.

UPS versterkte in 2012 haar verbintenis tot alternatieve brandstoffen, toen ze zich ten doel stelde om 1 miljard mijl te rijden op alternatieve brandstoffen tegen het einde van 2017. Deze doelstelling werd één jaar vroeger gerealiseerd, waarbij ongeveer 12% van de traditionele diesel en benzine waar het wegvervoer van UPS voorheen gebruik van maakte nu wordt vervangen door alternatieve brandstoffen, waaronder hernieuwbaar aardgas en hernieuwbare diesel.

“De vraag was niet of het zou lukken met deze alternatieve brandstoffen”, zegt Mike Whitlatch, vicevoorzitter wereldwijde energie en aankoop van UPS. “In plaats daarvan luidde de vraag: ‘Wat is de beste manier om aan de slag te gaan met alternatieve energie voor UPS en voor het milieu?’ Na meer dan 10 jaar focus, hebben we wereldwijd al meer dan 1 miljoen mijl per werkdag afgelegd met onze vloot van voertuigen op alternatieve brandstof en metgeavanceerde technologie.”

UPS erkent dat alternatieve bandstoffen en geavanceerde technologie beide unieke voordelen hebben die afhankelijk zijn van de routes en regio’s waarin deze gebruikt worden, en zet zo meer dan 7.200 voertuigen in haar ‘rijdende laboratorium’ in om de beste oplossing voor elke situatie te kunnen bepalen. UPS zet wereldwijd duurzame innovatie om in actie. Dit gaat van ouderwetse fietsen met pedalen tot elektrisch aangedreven fietsen voor het drukke stadverkeer van Londen en Hamburg tot elektrische en hybride voertuigen in de Verenigde Staten, alsook aardgas, hernieuwbaar aardgas en propaan wereldwijd.

“De meest drukke steden ter wereld voeren al nulemissiezones in en UPS probeert hier op vooruit te lopen door te investeren in geavanceerde technologieën en zo het commerciële wagenpark van de toekomst te creëren”, aldus Abney.

Tegen het einde van 2016 zal UPS sinds 2009 wereldwijd meer dan 750 miljoen dollar geïnvesteerd hebben in alternatieve brandstoffen, geavanceerde technologieën en pompstations. Deze aanhoudende investeringen, gecombineerd met de steun van beleidsmaatregelen van de overheid en de bereidwilligheid van een aantal partners hebben ertoe bijgedragen de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen, voertuigen en infrastructuren over heel de wereld te kunnen uitbreiden.

Tijdens dit traject heeft UPS verschillende lessen geleerd en kan het nu andere bedrijven helpen bij hun duurzaamheidinvesteringen die op lange termijn renderen: