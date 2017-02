Onno Dwars wint Cruquius Penning voor circulaire economie

Onno Dwars, commercieel directeur bij Ballast Nedam Development, heeft op 3 februari uit handen van burgemeester Theo Weterings tweede de Cruquius Penning van de gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De gemeente Haarlemmermeer wil met deze Penning pioniers voor de circulaire samenleving in de schijnwerper zetten.

Onno Dwars kreeg de Cruquius Penning onder andere vanwege zijn lef om een probleem om te zetten naar een echte oplossing in plaats van een georganiseerd probleem. Hij denkt voorbij de circulaire economie, is een visionair en geldt als mentaal stoomgemaal binnen de vastgoedsector voor nieuwe strategieën.

Burgemeester Theo Weterings en juryvoorzitter Thomas Rau reikten de Penning uit aansluitend op de 1852 Lezing.

Uit het juryrapport

“Onno Dwars durft echt vooruit te blikken op de toekomst; kijkt op een nieuwe manier naar de economie en creëert maatschappelijke waarde. Hij handelt vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en idealen en het maatschappelijk belang waarbij de lange termijnstrategie altijd voorop staat. Onno Dwars is een drijvende kracht, motor, dwarsdenker en inspirator; hij grijpt een rol voor zichzelf die niet vanzelfsprekend is.”

Actief in vastgoedsector

Onno Dwars werkte van 2005 tot begin 2017 bij VolkerWessels Vastgoed BV, onder andere als hoofd acquisitie & innovatie. Sinds 1 februari werkt hij bij Ballast Nedam. Hij is aanjager en ambassadeur van vernieuwing en zet zich in voor vernieuwing in de vastgoedsector. Ook houdt hij zich bezig met het (her)ontwikkelen en acquireren van grootschalige gebiedsontwikkelingen, energieleverende/circulaire kantoren, energie neutrale woningen en conceptontwikkeling. Hij is betrokken bij verschillende commissies om duurzame verandering teweeg te brengen in de sector. Het geven van lezingen en het schrijven van columns maken onderdeel uit van zijn dagelijks werk.

Cruquius Penning, een traditie

Het is de tweede keer dat de Cruquius Penning is uitgereikt. Zowel de onderscheiding als de 1852 Lezing zijn een jaarlijks terugkerende traditie. In 2016 ging de Penning naar Pallas Agterberg, directeur Strategie van Alliander. John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie: “Innoveren en pionieren zitten in de genen van deze polder. Juist nu hebben we pioniers, dwarsdenkers en innovators nodig om tot een circulaire samenleving te komen. Daarom staan we met de 1852 Lezing stil bij behaalde successen, delen we kennis en bieden we een podium aan de nieuwe generatie pioniers en visionairs.”

Wiebe Draijer keynote spreker 1852 Lezing

De circulaire samenleving draagt bij aan een sterke concurrentiepositie en biedt veel kansen. Maar er zijn ook uitdagingen en vraagstukken. Een daarvan is de financiering van deze transitie. Naast innovatie op technisch en juridisch (regelgeving) gebied is innovatie op financieel gebied nodig. Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, heeft tijdens de tweede 1852 Lezing zijn visie gegeven op de financiering van de circulaire transitie. U vindt zijn lezing op www.haarlemmermeer.nl/nieuws

Wiebe Draijer is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank. Hij is geboren in Enschede en studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft bijna 23 jaar bij adviesbureau McKinsey & Company gewerkt. Van 2012 tot 2014 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad en sinds 2014 is het voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank.

Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer opende de 1852 Lezing. Hij benadrukte dat er tempo gemaakt moet worden met de transitie naar de circulaire samenleving: ‘het is niet erg als we onze doelstellingen vóór 2050 halen.’

Samenstelling Comité van Aanbeveling 1852 Lezing en jury Cruquius Penning

De jury van de Cruquius Penning bestaat uit Thomas Rau (juryvoorzitter, architect); Pallas Agterberg (directeur Strategie bij Alliander en winnaar Cruquius Penning 2016), Floor Felten (directeur Asset Management bij Royal Schiphol Group), Jack van der Hoek (gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur bij de provincie Noord-Holland), Maurits Groen (ondernemer MGMC) en John Nederstigt (wethouder Duurzame economische ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer).