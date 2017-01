MVO Trendrapport: kantelpunten binnen handbereik, praatclubs zijn passé en ethiek is terug in de boardroom

Verschillende sectoren staan op het punt om een definitieve omslag te maken naar duurzaam ondernemen. Bedrijven maken werk van de Sustainable Development Goals, ethiek is terug in de boardroom en praatclubs zijn passé: stevige afspraken leiden nu al tot actie. Dat constateert MVO Nederland in zijn MVO Trendrapport 2017, dat op 19 januari openbaar werd gemaakt.

Het MVO Trendrapport 2017 beschrijft de zeven grootste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Zoals ‘Praatclubs zijn passé’: “Koplopers uit het bedrijfsleven zijn het stadium van klankborden en overleggen voorbij, ze nemen actie,” zegt MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden. “De lancering van de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord in Parijs hebben dat aangejaagd. Bedrijven kijken niet alleen naar hun eigen ambities, maar toetsen hun plannen ook steeds vaker aan nationale of internationale duurzaamheidsafspraken.”

Kantelpunten binnen handbereik

De groeiende MVO-ambities bij bedrijven zorgen voor een onomkeerbare beweging. Van der Heijden: “Verschillende sectoren staan op het punt om een definitieve omslag te maken naar duurzaam ondernemen. In de energiesector is die omslag al een feit. Het aandeel hernieuwbare energie neemt hand over hand toe en er is geen weg terug naar het fossiele tijdperk. In de voedingssector is hetzelfde aan de gang, en ook in andere sectoren zijn kantelpunten binnen handbereik.”

Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper

Een andere trend in het rapport is dat ook consumenten zich meer bezighouden met duurzaamheid. “Bedrijven zullen er rekening mee moeten houden dat steeds meer mensen zich bewust zijn van duurzaamheidsissues, en daar ook met elkaar over praten,” stellen de auteurs. “Niet alleen de linkse, stedelijk elite wil meer weten van klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of groene economie. Thema’s als klimaat, kinderarbeid of verspilling van grondstoffen zijn nu ook interessant voor gewone burgers en consumenten. Zelfs SBS6 maakt er nu tv-programma’s over. Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper.”

Ethiek is terug

Samenhangend met de bewustere consument, is de terugkeer van ethiek in de boardroom. “Bedrijven nemen steeds vaker beslissingen op basis van morele argumenten, in plaats van alleen op spreadsheets, businesscases en financiële doorrekeningen,” zegt Van der Heijden. “Die tijd is definitief voorbij. Het is voor bedrijven nu belangrijker dan ooit om duidelijk te maken waar ze voor staan. Volkswagen kreeg na Dieselgate het verwijt dat de nationale trots van de Duitse industrie te grabbel gooiden. Met commerciële of technische smoezen kom je dan niet ver meer.”

VNO-NCW: ‘De sneeuwbal is aan het rollen’

“Het MVO Trendrapport laat hoopgevende trends zien evenals mooie voorbeelden van bedrijven en andere partijen die voorop lopen als het gaat om MVO,” reageert Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsvereniging VNO-NCW. “Of het nu komt vanuit idealisme of eigen belang; de MVO-sneeuwbal is aan het rollen als je het mij vraagt. Trend 4 spreekt mij daarbij persoonlijk het meest aan: ‘Praatclubs zijn passé!’ Want alleen door echte tastbare acties houden we de sneeuwbal gaande, maken we hem nog groter en krijgen we echte verandering.”