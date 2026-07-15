Norrsken Evolve, het Europese pre-seed fonds dat investeert in bedrijven die werken aan klimaat-, gezondheids- en andere urgente maatschappelijke vraagstukken, maakt zijn aanwezigheid in Nederland officieel. Het fonds – dat bij de definitieve closing €62 miljoen haalde, ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van €40 miljoen – vestigt zijn tweede kantoor in Norrsken House Amsterdam, dat op 1 september 2026 opent in de Van Gendt Hallen op Oostenburg.

De Amsterdamse vestiging wordt geleid door general partner Alex Bakir, die al sinds 2019 in Nederland woont, en de Nederlandse investeerder Sjoerd Stevens. Met Norrsken House Amsterdam krijgt het fonds voor het eerst een vaste basis in de Nederlandse markt, de tweede aanwezigheid na Stockholm.

„We investeren al een tijdje in Nederlandse ondernemers en wilden dat concreet maken,” zegt Alex Bakir, general partner bij Norrsken Evolve. „De Nederlandse pre-seed markt kent echte lacunes. Wij stappen in op het moment dat de meeste institutionele beleggers nog afhaken.”

CEO Thijs van der Burgt ziet Norrsken Evolve als waardevolle toegevoeging aan het ecosysteem van Norrsken House Amsterdam. “We willen een plek bieden aan de ondernemers die werken aan de grootste uitdagingen van onze tijd, zoals energie, klimaat, gezondheid. Daarom is het van groot belang dat zij dagelijks naast kundige investeerders zitten. Norrsken Evolve investeert niet alleen, maar staat ondernemers bij met raad en daad op het moment dat het er het meest toe doet: als een bedrijf zijn eerste stappen zet. Een gesprek bij de koffieautomaat kan weleens het verschil betekenen tussen stug doorgaan of het juiste advies en investering om exponentieel te kunnen groeien.”

Al actief in de Nederlandse markt

Norrsken Evolve deed al twee Nederlandse investeringen. Het was de eerste institutionele investeerder in New Dawn Bio, het Amsterdamse biotechbedrijf dat houtachtige materialen kweekt zonder bomen te kappen. Na die eerste investering introduceerde Norrsken Evolve het bedrijf bij Capital T – eveneens een huurder in Norrsken House Amsterdam – dat vervolgens een grotere financieringsronde leidde.

Daarnaast co-investeerde het fonds in Spiral Hydrogen, een Estisch team dat groene waterstofinfrastructuur bouwt in de Rotterdamse haven. Een derde Nederlandse investering wordt voor het einde van 2026 verwacht.

Het fonds schat dat vijf procent van het kapitaal – circa €3 miljoen – naar de Nederlandse markt gaat, verdeeld over vijf tot acht investeringen. Bedragen per investering liggen tussen €250.000 en €500.000; een deel van het fonds is gereserveerd voor follow-on investeringen in de sterkst presterende portfolio-ondernemingen.

Het gat dat institutioneel kapitaal laat liggen

De State of Dutch Tech 2026, gepubliceerd door TNO, noemt het pre-seed- en seed-kapitaaltekort de belangrijkste structurele zwakte van het Nederlandse techlandschap. Institutioneel kapitaal concentreert zich consequent op latere financieringsstadia, terwijl vroege ondernemers achterblijven zonder toegang tot durfkapitaal.

Norrsken Evolve wordt gesteund door het Europees Investeringsfonds (EIF), Saminvest en SmartCap, en door ondernemers als Taavet Hinrikus en Sten Tamkivi, medeoprichters van TransferWise (nu Wise) en vroege Skype-engineers via hun firma Plural. Geen enkele Nederlandse LP investeerde in het fonds.

„Nederlandse investeerders vinden dat wij te vroeg instappen,” zegt Bakir. „Tegelijkertijd wijst elk rapport over het Nederlandse ecosysteem juist het gebrek aan vroegefasekapitaal aan als het grootste knelpunt. Daar laten we ons niet door ontmoedigen. Wij gaan gewoon verder met onze missie en hebben het fonds overtekend afgesloten.”