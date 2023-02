The Sustainability Yearbook van S&P Global heeft tot doel de bedrijven binnen hun sector te belonen die zich onderscheiden in hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Zes Nederlandse ondernemingen scoren in de vandaag gepubliceerde Sustainability Yearbook 2023 editie: SBM Offshore en Signify (top 5% Global ESG Score), ASR, PostNL en Randstad (top 10% Global ESG Score) en ASM International als ‘Industry Mover’. Geen enkele Nederlandse onderneming haalde de top 1%.

Het Sustainability Yearbook 2023 bevat verschillende belangrijke verbeteringen, waarvan de belangrijkste zijn:

Bijgewerkte emblemen om de best presterende bedrijven feitelijk te onderscheiden; en

Een herziene methodologie met een screeningsproces voor uitsluiting, om de methodologie van het Yearbook verder af te stemmen op de aanpak die wordt gevolgd om bedrijven te selecteren in S&P Global ESG Indices.

Per 16 december 2022 werden meer dan 7.800 bedrijven die werden beoordeeld voor de Corporate Sustainability Assessment (CSA) van 2022 ook in aanmerking genomen voor opname in The Sustainability Yearbook 2023.

De onderscheidingen werden berekend aan de hand van het best presterende bedrijf in elke bedrijfstak, en daarna werden uitsluitingen toegepast. Dit jaar hebben slechts 708 top-presterende bedrijven het Jaarboek gehaald.

Top 1% S&P Global ESG Score

Binnen elke sector worden bedrijven geselecteerd met een minimale ESG-score van 60 en waarvan de score binnen 1% ligt van het best presterende bedrijf in de sector.

Nederlandse ondernemingen: geen

Top 5% S&P Global ESG Score

Binnen elke sector worden bedrijven geselecteerd met een ESG-score van minstens 57 en waarvan de score binnen een bereik van 1% tot 5% van het best presterende bedrijf in de sector ligt.

Nederlandse ondernemingen: SBM Offshore en Signify

Top 10% S&P Global ESG Score

Binnen elke sector worden bedrijven geselecteerd waarvan de ESG-score ten minste 54 bedraagt en binnen een bereik van 5% tot 10% van de best presterende onderneming in de sector ligt.

Nederlandse ondernemingen: ASR, PostNL en Randstad

Sustainability Yearbook Industry Mover

Bedrijven binnen de top 15% van elke sector die vorig jaar en dit jaar deelnamen aan de CSA, bereikten een verbetering van hun S&P Global ESG Score van ten minste vijf procent, en behaalden de sterkste verbetering in hun sector.

Nederlandse ondernemingen: ASM International

Bekijk de volledige ranking