Zalando investeert in nieuwe bedrijfsmodellen en innovaties om circulariteit in de modebranche te versnellen

Zalando introduceert nieuwe bedrijfsmodellen en initiatieven voor circulariteit tijdens de gehele productlevenscyclus. De inspanningen ondersteunen het doel om de principes van circulariteit toe te passen en om in 2023 de levensduur van ten minste 50 miljoen modeartikelen te verlengen, zoals uiteengezet in Zalando’s duurzaamheidsstrategie, do.MORE. De mode-industrie werkt in een lineaire aaneenschakeling: nemen – maken – gebruiken – weggooien. Met de nieuwe initiatieven wil Zalando de overgang naar een circulair systeem maken, waarbij elke stap van de levenscyclus van het product holistisch wordt herontworpen: ontwerp en fabricage – gebruik – hergebruik – sluit de cirkel. Van ontwerpen voor circulariteit via de “redeZIGN for circularity”-collectie, tot het testen van een reparatieservice, het voortdurend opschalen van het tweedehandsaanbod, tot het ontwikkelen van een open-source platform voor textielafvalbeheer als onderdeel van het “Sorting For Circularity”-project met Fashion for Good: Zalando’s strategie is erop gericht antwoorden te vinden op alle uitdagingen van de industrie waarbij klanten, merken en partners betrokken zijn.

“Om haar negatieve impact op mens en planeet te verminderen moet de mode-industrie overstappen op een circulair systeem. Bij Zalando zien we deze verschuiving als een unieke kans om het voortouw te nemen bij het veranderen van de mode-industrie, nieuwe inkomstenstromen aan te boren en in te spelen op de groteverschuivingen in het consumentengedrag die nu al aan de gang zijn”, zegt Laura Coppen, Head of Circularity bij Zalando. “Volgens ons Attitude-Behavior Gap-rapport vindt meer dan 60% van de consumenten het belangrijk dat hun kleding een tweede leven krijgt en niet op de vuilnishoop belandt. Ons doel is om gedragsverandering in de richting van circulaire producten en ervaringen te stimuleren. We hebben nog niet alle antwoorden, maar we werken met belangrijke vernieuwers in de sector samen om nieuwe oplossingen te testen en op te schalen om zo de overgang te maken naar een volledig circulair bedrijfsmodel.”

Ontwerp

In de ontwerpfase werkt Zalando samen met de Ellen MacArthur Foundation en de Berlijnse start-up circular.fashion om branchebrede circulaire productcriteria te definiëren en de private label-teams bij te scholen op het gebied van circulair ontwerp. Om weloverwogen keuzes mogelijk te maken breidt Zalando de speciale collectie “redeZIGN for circularity” van zijn huismerk ZIGN uit van 5 naar 50 artikelen. Alle 50 artikelen uit de collectie, die bestaat uit dames- en herenkleding, schoenen en accessoires, zijn voorzien van een digitaal productpaspoort. Via een QR-code in het etiket kunnen klanten naar een productsite gaan voor informatie over de oorsprong van het product, hoe het moet worden onderhouden, gerepareerd en hoe het kan worden ingeruild bij Zalando.

Gebruik

Vanaf 11 oktober zal Zalando een proefproject starten met onderhouds- en reparatieservices om de klanten na de aankoop bij te staan en hen te helpen de levensduur van hun producten te verlengen. In samenwerking met de Londense start-up en retail-app Save Your Wardrobe biedt Zalando klanten in Berlijn nu, via een digitaal platform, een kwalitatieve reparatieservice voor kleding en schoenen in samenwerking met geselecteerde lokale ateliers en kleermakers. Het ophalen en terugsturen van herstelde artikelen wordt afgehandeld door Zalando Premium Logistics. Deze service wordt binnenkort ook uitgerold in Düsseldorf en zal in de toekomst naar meer markten worden uitgebreid.

Hergebruik

Om klanten in staat te stellen hun kleding te hergebruiken en door te verkopen, breidt Zalando zijn Pre-owned-experience voortdurend uit, zodat klanten zo goed als nieuwe, tweedehands mode kunnen kopen of inruilen. Sinds de introductie van Pre-owned in september 2020 is het aanbod vertienvoudigd van 20.000 tot nu meer dan 200.000 artikelen. Zalando-klanten in 13 markten waarderen de snelle levering, het betaalgemak en de retourzendingen, evenals de plasticvrije verpakkingen.

Sluit de cirkel

Om de huidige 1% van de totale hoeveelheid kleding die in de industrie wordt gerecycled te verhogen, investeert Zalando in nieuwe recyclingtechnologieën. Zalando heeft zojuist een investering aangekondigd in het textielregeneratie- technologieconcern Infinited Fiber Company, dat een nieuwe circulaire, hoogwaardige textielvezel creëert uit textielafval om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Als onderdeel van het Sorting For Circularity Project met Fashion for Good ontwikkelt Zalando een open-source platform voor textielafvalbeheer. Dit project zal een grondige analyse van textielafval opleveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer nauwkeurige, innovatieve Near Infrared-technologie, terwijl ook de mogelijkheden van textielrecyclingbedrijven in kaart worden gebracht. Het onderzoek zal leiden tot een open digitaal platform om textielafval van sorteerders te matchen met recyclers, waardoor ze op elkaar worden afgestemd en de komende jaren een infrastructuur kan worden opgebouwd voor meer circulariteit. Zalando maakt ook deel uit van de Europese editie van accelerating circularity die merken, detailhandelaars, recyclers en sorteerders uit de downstream productlevenscyclus bijeenbrengt om hen in staat te stellen in kaart te brengen waar producten terechtkomen en hoe ze van de stortplaats kunnen worden weggehouden.

Al deze initiatieven brengen Zalando een stap dichter bij zijn ambitie om een duurzaam modeplatform te worden met netto een positieve impact voor mens en planeet.