De verkoop van nieuwe auto’s leunt in 2025 nog sterker op zakelijke rijders. Dit geldt vooral voor elektrische auto’s, waarvan de belastingvoordelen vanaf nu snel worden afgebouwd. Particulieren kijken daardoor voorlopig naar alternatieven. Bedrijven gaan wel door en zijn dit jaar goed voor meer dan 70% van de nieuwe instroom van elektrische auto’s. Dit komt ook doordat zakelijke rijders nog willen profiteren van het laatste jaar met lagere bijtelling. Mede door lagere vervangingsvraag zakt de verwachte totale nieuwe autoverkoop niettemin terug naar 370.000 (-3%). Dit is nog altijd 17% onder het niveau van 2019, waarmee de vernieuwingsgraad erg laag blijft. Occasions zijn in prijs gedaald en daardoor naar verhouding nog aantrekkelijker voor particulieren. Ondertussen heeft de omvang van het wagenpark nieuwe hoogten bereikt, net als de gemiddelde leeftijd (nu boven de 12 jaar). De werkplaatsen houden het daarmee druk. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht automotive van ING Research.

Nieuwe autoverkoop valt in 2025 licht terug

Na een kleine plus in 2024 zal de Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s in 2025 naar verwachting weer iets terugvallen van 381.000 naar 370.000 (-3%). Tweederde van de nieuwe auto’s komt van bedrijven en zij hebben minder auto’s van de coronageneratie (2020 e.v.) te vervangen. Dit wordt niet gecompenseerd door uitbreiding van de wagenparken bij zakelijke dienstverleners en particulieren vinden het aanbod met gestegen nieuwprijzen vaak te duur.

Occasions weer goedkoper en nog sterker in trek

Nederland is altijd al een occasionland geweest, maar dit jaar kiezen particulieren naar verwachting nog vaker voor een gebruikte auto. En die komt regelmatig ook uit het buitenland. In tegenstelling tot nieuwe auto’s zijn tweedehandsauto’s na een periode van schaarste en flinke prijsstijgingen (2021-2023) weer goedkoper geworden. Het aanbod is daarbij ook ruimer. Met een aantrekkelijker aanbod, maar ook door uitstel van elektrisch rijden, kijken nog meer particulieren naar tweedehands modellen. De verwachting is dat er ook in 2025 ruim meer dan 2 miljoen occasions van eigenaar gaan verwisselen en zelfs dat het een nieuw recordjaar kan worden.

Particulieren terughoudend met nieuw elektrisch door schrappen belastingvoordelen – occasions bieden soms instapmogelijkheid

Particuliere autorijders blijven geïnteresseerd in elektrisch rijden, maar veel mensen zien nog obstakels. De aankoopsubsidie (SEPP) is beëindigd, maar vooral de invoering van de motorrijtuigenbelasting vanaf dit jaar (25%) zit autorijders niet lekker. Door het hogere gewicht (+400-500 kg) van elektrische auto’s valt de driemaandelijkse belasting niet zelden hoger uit. Ook het rekenen met lagere restwaardes heeft een ongunstig effect op de maandtermijnen. Als er geen mogelijkheid is om voordelig thuis te laden kiezen particulieren nog vaak voor een nieuwe auto zonder stekker. Een steeds groter aandeel van die modellen worden uitgerust als hybride (met kleine batterij) wat toch een efficiëntere optie is. Wel bieden elektrische occasions, die in grotere getale op de markt komen voor een groep particuliere een kans om ‘in te stappen’. Zo zijn Tesla model 3’s uit 2019 flink in prijs gedaald en ook zonder aankoopsubsidie voor tweedehands kopers interessant.

Bedrijven wel door met elektrificatie, met laatste lagere bijtelling ook eindejaarssprint verwacht

Nu ze moeten gaan rapporteren over emissies van zakelijk verkeer (CSRD-richtlijn) voelen zij extra druk om door te gaan met vergroenen van hun wagenpark. Eerder heeft een reeks ambitieuze werkgevers zich ook gecommitteerd aan een fossielvrij wagenpark in 2025. Bij grote bedrijven (>1.000 medewerkers) wordt elektrisch in de helft van regelingen in leaseregelingen al verplicht gesteld aan medewerkers. Ook zullen eind 2025 naar verwachting extra veel elektrische auto’s op kenteken worden gezet doordat de bijtelling in 2026 naar het normale tarief wordt verhoogd (van 17% naar 22%) en de korting dan volledig vervalt. Rico Luman, Sectoreconoom automotive: “Aangezien het zakelijke aandeel in de nieuwverkoop naar verwachting boven de 70% uitkomt, groeit het verwachte aandeel elektrisch in de nieuwverkoop ondanks wegblijven van particulieren naar bijna 39% (van 35% in 2024)”.

CO2 wetgeving stimuleert fabrikanten en dealers om elektrisch te pushen als die intact blijft

Europese CO2-wetgeving voor autofabrikanten vereist een snellere groei van de elektrische autoverkoop in 2025 (van gemiddeld zo’n 14% naar ruim 20% in de EU). Wel loopt de druk om hier flexibel mee om te gaan en hoge boetes te vermijden de laatste tijd op. Prijsacties om verkoop in EU-landen te stimuleren kunnen gunstig zijn voor de concurrentiepositie van elektrisch en ook helpen om meer betaalbaardere modellen op de weg te krijgen. Mede gezien voorsprong die de Nederlandse markt heeft, zal dit er waarschijnlijk niet voor zorgen dat vraag vanuit particulieren in 2025 aantrekt.

Omzet autobranche blijft in lage versnelling door prijsdruk en gebrek aan personeel

Onderhoudswerk blijft er ruim voldoende in de autobranche met een groter en ouder wagenpark dat meer kilometers maakt. Voor maar liefst 55% van de bedrijven is voldoende personeel daarbij echter het voornaamste knelpunt. Gewild personeel draagt er ook toe bij dat de loonkostendruk hoog blijft. Handel in occasions is voor autobedrijven niet zelden belangrijker dan nieuwverkoop en in 2025 levert dat opnieuw een solide bijdrage, maar de prijsdruk van het afgelopen jaar remt ook de omzet. Al met al is de verwachting dat de omzet zo’n 3,5% kan toenemen, waarbij de gemiddelde winstgevendheid in de sector nog niet vooruit zal gaan.

