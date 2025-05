Rivvia, het van oorsprong Londonse merk voor premium werkplekken, opende eind vorig jaar haar eerste Nederlandse locatie aan de Amsterdamse Keizersgracht op nummer 127. Achter de schermen wordt er momenteel druk gebouwd aan een tweede vestiging van 1.300 m2 aan Keizersgracht 264, die binnenkort de deuren opent. In samenwerking met NORNORM, aanbieder van volledig circulaire kantoorinrichting op abonnementsbasis, kiest Rivvia nadrukkelijk voor schaalbaarheid als antwoord op de continu veranderende behoeftes van haar huurders.

In Amsterdam faciliteert Rivvia luxe werkplekken voor onder andere Bloomreach en Harver. Dergelijke snelgroeiende technologiebedrijven opereren in een context van snelle groei, hun teams veranderen continu in omvang en samenstelling. Om te voldoen aan de continue verandering in omvang en samenstelling van haar klanten, werkt Rivvia samen met NORNORM. Dankzij het modulaire en abonnementsgestuurde model van deze kantoorinrichter kunnen gebruikers hun werkplekomgeving eenvoudig aanpassen, bijvoorbeeld door extra werkplekken of vergaderruimtes in te richten. Zo blijft iedere ruimte dynamisch en perfect afgestemd op de groei en veranderende wensen van de bedrijven en flexwerkers die vanuit Rivvia opereren.

“Hoe bedrijven naar kantoorruimte kijken is fundamenteel veranderd”

Volgens Greg Feld-Davidovici, medeoprichter van Rivvia, is flexibiliteit dan ook geen bijzaak meer: “De manier waarop bedrijven naar kantoorruimte kijken is fundamenteel veranderd. Wat telt is niet alleen het ontwerp of de locatie, maar ook of een ruimte kan meebewegen met de groei en cultuur van een organisatie. Door samen te werken met NORNORM kunnen we huurders die mate van wendbaarheid bieden, zonder concessies te doen aan esthetiek of comfort.”

Duurzaamheid en design

Naast schaalbaarheid speelt ook duurzaamheid een rol. Rivvia werkplekken staan bekend om hoogwaardige afwerking met behoud van karakteristieke elementen van het monumentale vastgoed waarin de werkplekken zijn gevestigd. Het bedrijf is B-Corp gecertificeerd en met de circulaire kantoorinrichting toont het aan dat duurzaamheid en design elkaar perfect aanvullen.

Amsterdam en Londen

Met drie vestigingen in Londen, een vierde in aanbouw, én de geplande opening van een tweede locatie aan de Amsterdamse Keizersgracht 264, zet Rivvia in op een internationale positionering. De keuze voor Londen en Amsterdam is bewust: beide steden kennen een sterk ecosysteem van innovatieve bedrijven gecombineerd met een groeiende vraag naar flexibele, hoogwaardige werkplekoplossingen.