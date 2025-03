Communicatiebureau Wisse Kommunikatie en duurzaamheidsplatform Eevery hebben een samenwerking opgezet om het mkb te helpen verduurzamen. De samenwerking, waarvoor ongeveer een jaar geleden de gesprekken begonnen, heeft geresulteerd in het zogeheten ESG Impact-pakket. Eevery brengt hierbij zijn duurzaamheidsplatform en zijn kennis in, en Wisse Kommunikatie zijn communicatie-expertise en ESG-gespecialiseerde mankracht. Daarmee hebben de partijen een one stop shop gecreëerd voor mkb’ers die duurzaam willen worden en die hun streven naar een betere wereld zowel intern als extern willen uitdragen.

Aanleiding voor samenwerking

“Wisse Kommunikatie en Eevery vonden elkaar in hun ambitie om bedrijven te helpen die het goed voor hebben met de wereld”, vertelt Serge Beckers, managing partner bij Wisse Kommunikatie. “Als je de cijfers[i] bekijkt die het belang van een duurzame mindset aangeven, besef je dat inzetten op ESG loont. En niet alleen voor het bedrijf en zijn medewerkers, voor leveranciers en voor investeerders, maar voor de hele maatschappij.”

Vanuit dat inzicht heeft Wisse Kommunikatie het ESG Impact-pakket ontwikkeld. Met dit pakket biedt het bureau mkb’ers een volledig onderbouwde en effectieve duurzaamheids- en communicatieoplossing. Eevery levert in dit concept het softwareplatform, aan de hand waarvan bedrijven hun duurzaamheidssituatie in kaart kunnen laten brengen, hun doelen op dat gebied kunnen aanscherpen en de communicatie erover kunnen laten vormgeven.

Midden- en kleinbedrijf

Michiel Slinkert, de oprichter en directeur van Eevery, focust met zijn platform bewust op het mkb. “Ruim negentig procent van alle bedrijven in Nederland valt in deze categorie. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60% van de werknemers. Daarmee hebben ze ook op het gebied van duurzaamheid een enorme impact. Als we deze bedrijven kunnen helpen hun weg te vinden in de complexe internationale wetgeving, dan zetten we samen echt een enorme stap op ESG-gebied”, aldus Slinkert.

Wisse Kommunikatie biedt het ESG Impact-pakket in twee varianten aan: ESG High Impact en ESG Maximum Impact.

ESG High Impact is gebaseerd op VSME, en levert als resultaat een duurzaamheidsverslag op over de gemeten periode.

ESG Maximum Impact is een uitgebreidere ESG-beoordeling, die aansluit bij raamwerken als SDG’s, GRI, CSRD en de VSME. Met dit pakket krijgt het deelnemende bedrijf een inhoudelijk, strategisch stuk met duidelijke verbeterpistes, een ‘groen strategisch plan’. Ook bij dit pakket kan gemakkelijk een VSME-rapport worden opgesteld, hetgeen goed van pas komt in de communicatie met banken en afnemers.

Voordelen

De voordelen van de combinatie spreken voor zicht, vindt Beckers. “Het slimme platform handelt de complexe ESG-kant van het verhaal af, en onze consultants bieden de mkb’er concreet ESG-advies en de content om al zijn interne en externe stakeholders over zijn groene ambities te informeren.” Hij besluit: “De Omnibusverordening van de EU vereenvoudigt de uitvoering van de regels, en stelt de harde rapportageverplichting voor bepaalde categorieën bedrijven uit. Maar wij zijn van mening dat ESG geen plicht is, maar een recht van de volgende generaties. Daarom is het nu tijd om ermee aan de slag te gaan. Niet perse omdat het moet, maar omdat het kan.”