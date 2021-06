Winnaars duurzaamheidsprijs 2021 voor woningcorporaties bekend!

Gisteren, 1 juni, is de Top 10 van de duurzaamheidsprijs 2021 bekend gemaakt. De duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties is tot stand gekomen op basis van open data. De winnaar is Woonstichting De Kernen uit Hedel, gevolgd door Woningstichting Vechtdal Wonen uit Ommen en Provides uit IJsselstein.

De top 10 in zijn geheel ziet er als volgt uit:

Woonstichting De Kernen Woningstichting Vechtdal Wonen Provides Stichting Heuvelrug Wonen Stichting Bo-Ex ’91 Stichting UWOON Stichting Viverion Veluwonen Sité Woondiensten Stichting Waardwonen

De duurzaamheidsprijs is door Republiq in het leven geroepen om koplopers in de corporatiesector aan te moedigen voor de stappen die zij hebben gezet in het terugdringen van het energiegebruik van woningen. We vergeleken het energieverbruik van het bezit van de corporaties tussen twee opvolgende jaren. De benodigde (open) data is door Republiq opgevraagd bij de drie grootste netbeheerders (Stedin, Enexis en Liander) en het Kadaster. De gegevens zijn verwerkt tot jaarreeksen die met elkaar kunnen worden vergeleken. Op basis van dit vergelijk is de top 50 tot stand gekomen. Meer informatie is te vinden op: https://republiq.nl/duurzaamheidsprijs

De top 10 heeft een award in ontvangst mogen nemen. Voor deze duurzame prijs werkte Republiq samen met InnAut. InnAut is een technische sociale onderneming uit ’s-Hertogenbosch die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een baan of opleiding binnen de techniek.