De winnaars van de Circular Awards 2024 zijn bekend. De Circular Award Business is gewonnen door Buurman. PHA2USE heeft de Circular Award Public gewonnen. Nieuw dit jaar is de Circular Chain Award waarbij de focus ligt op succesvolle circulaire ketensamenwerkingen. Die award werd gewonnen door Stichting Wood Loop. Deze innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Sabine Biesheuvel, directeur van BlueCity is verkozen tot Circular Hero 2024 voor haar bijdrage aan de circulaire transitie in Nederland. De uitreiking vond zoals elk jaar plaats op de Nationale Conferentie Circulaire Economie, dit jaar met o.a. staatsecretaris Vivianne Heijnen, Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken én niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima.

“Het is mooi om te zien dat we dit jaar weer een groeiend aantal aanmeldingen binnen hebben gekregen”, aldus Karen Maas, wetenschappelijk directeur Impact Centre Erasmus en jurylid van de Circular Awards. “Opvallend was dat de inzendingen van dit jaar allemaal van hoge kwaliteit waren. Van Product as a Service modellen tot herstel en levensduurverlenging. Dit jaar heeft de jury nadrukkelijk gekeken naar de (potentiële) impact van de initiatieven op de sector, de keten en inclusiviteit.”

Vandaag toonden de door de vakjury gekozen finalisten tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in een pitch hoe zij de circulaire transitie versnellen met hun product of dienst. Op basis hiervan stemde het publiek op hun favoriet en werden de uiteindelijke winnaars gekozen.

Circular Award Business: Buurman

Een circulaire bouwmarkt en educatieve houtwerkplaats met locaties in Rotterdam, Utrecht, Antwerpen en binnenkort Den Haag – zorgt voor een stedelijk ecosysteem van hergebruik als het nieuwe normaal én maakt van consumenten makers, repareerders en upcyclers.

Circular Award Public: PHA2USE

Waterschap Brabantse Delta is één van de initiatiefnemers van het project PHA2USE, waarin een natuurlijke plasticvervanger, genaamd Caleyda, wordt geproduceerd uit afvalwater.

Circular Chain Award: Stichting Wood Loop

Wood Loop is een branche initiatief waarbij houtleveranciers plaatmateriaal bezorgen en tegelijk volle Wood Loop kratten met houtresten mee terugnemen. De verzamelde houtresten worden hierdoor niet langer verbrand, maar gaan direct naar de plaatproducenten als grondstof voor nieuwe platen.

Circular Heroes 2024

Voor de Circular Heroes Award geldt een andere procedure waarbij de vakjury de winnaar kiest. De jury had dit jaar een pittige keuze. Er moesten niet drie, maar één Hero gekozen worden. Niet gemakkelijk met zoveel goede kandidaten. De jury is na lang overleg tot het besluit gekomen dat Sabine Biesheuvel de Circular Hero van 2024 is geworden. Zij schreven in hun rapport:

“Sabine is zeer ondernemend en doet naast BlueCity nog veel meer circulaire activiteiten. Ze heeft echt ondernomen vanaf het begin en heeft er veel uitgehaald. Ze bijt zich vast in belemmeringen en is breed inzetbaar door de kennis die zij bezit. De jury vindt het mooi om te zien dat ze een inclusieve en brede aanpak heeft in het versnellen van de transitie. Het gaat bij Sabine niet om haar, maar om het uiteindelijke dóel. Deze bescheiden Hero verdient volgens de jury een motiverende prijs voor al haar harde werk.”

Over de Circular Awards

Eind vorig jaar startte voor de zevende keer de zoektocht naar innovatieve en circulaire projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden. Op basis van criteria als circulariteit in de strategie, gemaakte impact, samenwerkingen met anderen in de keten en het businessmodel werden de kanshebbers gekozen. Uit alle inzendingen werden negen finalisten geselecteerd door vakjury’s, bestaande uit gerenommeerde experts op het gebied van circulariteit. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Circulair Chain’ waarbij de focus ligt op succesvolle circulaire ketensamenwerkingen.

Jan Heijns, initiatiefnemer Week van de Circulaire Economie: “Veel ondernemers en ambtenaren in Nederland werken met passie aan de circulaire economie. Met de Circular Awards willen we hun werklust en enthousiasme erkennen. Daarnaast dienen hun verhalen ook als inspirerende voorbeelden. Het is nodig dat meer organisaties zich aansluiten bij de beweging naar een meer circulaire wereld.”

Vier vakjury’s evalueerden de inzendingen.

Voor de categorie Business: Antoine Heideveld (mede-initiatiefnemer Versnellingshuis Nederland Circulair! & directeur Het Groene Brein), Anne-Marie Rakhorst (eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid & voorzitter van de Transitieagenda Consumptiegoederen), Mariëlle van Dillen (Senior Buyer Resale & Circularity bij Zeeman, winnaar van vorig jaar), Mirjam Niessen (Principal Impact Investment bij stichting DOEN) & Karen Maas (wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus)

Voor de categorie Public: Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht), Meindert Smallenbroek (directeur Unie van Waterschappen), Jan van Ginkel (concerndirecteur provincie Zuid-Holland) & Karin van IJsselmuide (Coördinator SDG 12 Alliantie Min. Buitenlandse Zaken)

Voor de categorie Circular Chain: Hidde Wagenvoort (regelingcoördinator subsidie Circulaire Ketenprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Willem Evers (afdelingshoofd circulaire economie bij het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat), Karen Janssen (Associate Lector ‘Collaborate to Regenerate’ bij Avans Hogeschool) & Antoine Heideveld (mede-initiatiefnemer Versnellingshuis Nederland Circulair! & directeur Het Groene Brein)

Voor de categorie Circular Heroes: Imke Haenen (programmamanager Versnellingshuis Nederland circulair! bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Hilde Sijbring (mede-oprichter van Circular Finance Lab), Egidio Bundel (Circl Movement) & Bert van Son (oprichter Mud Jeans)

De Circular Awards is een initiatief van het Versnellingshuis in opdracht van het ministerie van IenW.