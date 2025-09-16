Ter implementatie van de EU ‘Stop-de-klok-richtlijn’ moeten o.a. in het nog hangende implementatiebesluit CSRD twee jaartallen worden aangepast, zodat het uitstel wordt geregeld. Omdat de voorhangprocedure van het implementatiebesluit nog niet is afgerond (de voorhang in de Eerste Kamer loopt immers nog) ligt het voor de hand om de noodzakelijke aanpassingen mee te nemen in het lopende wetgevingsproces van dit besluit. De ‘Wijziging ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering’ is op 15 september aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ter implementatie van de EU-Richtlijn over de duurzaamheidsrapportering door bepaalde grote ondernemingen (CSRD, onderdeel van het ondernemingsrecht en de jaarverslaggeving door ondernemingen) is in juni 2024 een ontwerpimplementatie-AMvB voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer. De vragen van zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer n.a.v. de voorhang zijn eind 2024 beantwoord. De Eerste Kamer heeft 14 februari jl. nadere vragen gesteld. Op 26 februari jl. heeft de Europese Commissie een nieuw pakket aan regelgeving gepresenteerd (het Omnibus I-pakket) om de lasten van het bedrijfsleven binnen de EU te verlichten. In dat pakket zitten in elk geval twee richtlijnen die van belang zijn voor de CSRD en de duurzaamheidsrapportages. Allereerst is er de zogenoemde Stop-de-klok-richtlijn. Met deze richtlijn krijgen bepaalde ondernemingen enkele jaren uitstel om aan de eisen rondom duurzaamheidsrapportages te voldoen. De Stop-de-klok-richtlijn is inmiddels vastgesteld in Brussel en moet uiterlijk 31 december 2025 geïmplementeerd zijn. Daarnaast zit in het Omnibuspakket een tweede richtlijn, die de CSRD inhoudelijk aanpast. Zo zullen er minder ondernemingen onder de CSRD gaan vallen. De onderhandelingen over die richtlijn lopen nog in Brussel.

Ministerie van Justitie en Veiligheid is eerstverantwoordelijke voor de ontwerp-AMvB waarmee het deel van de CSRD wordt geïmplementeerd dat gaat over de jaarverslaggeving door bedrijven. De jaarverslaggeving is met name geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarvoor JenV verantwoordelijk is. De ontwerp-AMvB is gebaseerd op een grondslag in Boek 2 BW.

Download de beslisnota (pdf)