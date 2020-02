Wat hoort waar? EcoScan gooit supermarktaanbieding in de juiste afvalbak

Met duizenden tegelijk vliegt de supermarktaanbieding elke week over de toonbank. Alleen deze producten zorgen al voor een grote berg afval. De Ecoscan, dé app over afvalscheiding, vertelt gebruikers daarom in welke afvalbak die supermarktaanbieding gaat. Een foto maken of de barcode scannen, en dan kun je geld besparen en het milieu helpen!

Een rondje langs de folders van enkele supermarkten leert dat bij de Jumbo de stazakken van Knorr in de aanbieding zijn. ‘Die lijken op het eerste oog gemaakt te zijn van plastic. En dat is ook zo voor wat de buitenkant betreft, maar aan de binnenkant zit een aluminium laagje. En dat betekent dat deze stazak niet in de plastic afvalbak hoort’, vertelt Rick Buiten, bedenker en ontwikkelaar van de app EcoScan.

Volgens het advies van de EcoScan gaat deze verpakking bij het restafval, doordat het van twee verschillende materialen is gemaakt die niet gescheiden kunnen worden.

Dit in tegenstelling tot de stazak met Cashew Nuts van Alesto, die wel in zijn geheel uit plastic bestaat. Rick: ‘Deze aanbieding van de Lidl kun je dus wel goed scheiden en kan dus in de plastic afvalbak. En laat je per ongeluk wat noten vallen, gooi deze dan in de gft-bak.’

Ook supermarktketen Albert Heijn heeft deze week een product in de reclame met een verpakking waarvan het afval goed te scheiden valt: de pizza’s van Dr. Oetker. ‘Voor de pizzadoos van deze bonusknaller geldt “papier hier”, dus de papierbak. En de hoes die om de pizza heen zit, behoort volgens de EcoScan tot de groep van PMD-afval en hoort daarom in de plastic afvalbak.’

Eveneens onderdeel van het PMD-afval is het bakje met gehaktschnitzels dat bij de Aldi op de voorpagina van hun reclamefolder staat, en de schoonmaakmiddelen Glorix en Andy die bij supermarktketen Deen in de reclame zijn. Al deze verpakkingen kunnen goed gescheiden worden en gaan in hun geheel in de plastic afvalbak.

Alle supermarktproducten dit jaar

Maandelijks worden er door gebruikers van de app EcoScan 200 tot 300 producten gescand om te achterhalen in welke afvalbak de verpakking gaat.

De EcoScan bevat inmiddels ruim 103.000 gevalideerde barcodes van supermarktproducten, maar dat is slechts een deel van het geheel. Rick Buiten stelt zich daarom voor 2020 als doel om alle supermarktproducten toe te voegen aan de EcoScan. ‘We zijn volop bezig met het lezen en invoeren van barcodes, maar het zou veel tijd schelen als supermarktketens en voedingsmiddelenproducenten als Unilever de juiste barcodes met informatie over de verpakking aanleveren’, vertelt Rick.

‘Supermarkten helpen klanten al om bewust en gezond aankopen te doen. Hoe groot is dan de stap om klanten te helpen met het bewust scheiden van afval dat ontstaat door aankopen in de supermarkt? De EcoScan kan daarin een rol voor hen spelen door de verpakkingen van deze producten in goede banen naar de juiste afvalbak te leiden, zodat een steeds groter deel daarvan gerecycled of hergebruikt kan worden.’

Download de EcoScan

De EcoScan is gratis te downloaden in zowel de Google Play Store als de App Store. Adviezen over ‘Wat hoort waar?’ zijn tevens te volgen via Facebook, Instagram en de nieuwsbrief van ecoscan.mobi.