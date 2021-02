Wakuli en MOYU ontwikkelen samen duurzame thuiswerkpakketten vol positieve impact

Veel hoop gaf de afgelopen persconferentie niet. Een nog langer durende lockdown, waar niemand op zit te wachten. Gevolg? Thuiswerken blijft voorlopig de norm en uit deze coronacrisis komen heeft de hoogste prioriteit. Ondertussen hijgt er ook nog een klimaatcrisis in onze nek – een crisis die waarschijnlijk nog veel meer impact op ons gaat hebben in vergelijking met de Corona situatie. De twee snelgroeiende start-ups Wakuli en MOYU hebben daarom de krachten gebundeld om zoveel mogelijk thuiswerkers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met alledaagse producten (koffie en papier), maar dan in een duurzaam jasje gegoten.

Wakuli (een Direct Trade koffiemerk) en MOYU (bedrijf dat papierverspilling tegengaat door steenpapieren notitieboekjes te ontwikkelen) zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid niet duur hoeft te zijn. Aangezien we voorlopig nog vanuit huis moeten werken, willen deze twee bedrijven het dus extra makkelijk en laagdrempelig maken om duurzaamheid in huis te halen. Daarom hebben ze thuiswerkpakketten samengesteld om thuiswerkers een groen hart onder de riem te steken. De pakketten bevatten schrijfartikelen van steenpapier en Direct Trade koffie. Alledaagse producten die vrijwel iedereen gebruikt, maar dan met een duurzame upgrade.

MOYU ontwikkelt schrijfartikelen gemaakt van steenpapier, om zo papierverspilling tegen te gaan. Steenpapier is een relatief onbekend materiaal en biedt een duurzaam alternatief voor regulier pulp papier. Daarnaast is de inkt op het steenpapier uitwisbaar en kunnen de pagina’s (constant) herschreven worden. Het boekje is op die manier dus ook duurzaam in gebruik.

Waar MOYU zich richt op het tegengaan van papierverspilling, probeert Wakuli de koffie-industrie drastisch te veranderen. Wakuli gaat langetermijnsamenwerkingen aan met koffieboeren van over de hele wereld om zo toe te werken naar leefbare inkomens, kwaliteitsverbetering en het in stand houden van ecosystemen. Daarbij sturen ze de koffie na het branden gelijk naar koffieliefhebbers thuis, waardoor het supervers in de brievenbus belandt.

De samenwerking tussen Wakuli en MOYU is logischerwijze tot stand gekomen, vanuit een gedeelde visie op duurzame, alledaagse producten en de wens om een gezonde planeet te behouden.

“De samenwerking met Wakuli was een logische stap in deze tijd van thuiswerken. Los van het feit dat werkgevers dit kunnen gebruiken om hun team te motiveren, is het ook een mooie gelegenheid om mensen thuis te laten zien hoe de ‘normale dingen’ makkelijk op een duurzamere manier gedaan kunnen worden”, aldus Roel Schatorjé, Founder van Moyu.

Beide partijen hopen dat steeds meer mensen gaan ervaren dat duurzaamheid niet duur hoeft te zijn. Sterker nog, als we nu niet voor meer duurzame en eerlijke producten kiezen, komt het ons uiteindelijk juist duur(der) te staan. Het is van essentieel belang dat we stap voor stap bewuster gaan kiezen, zodat we de klimaatcrisis het hoofd kunnen bieden. Niet pas nadat de coronacrisis voorbij is, maar nu al. De thuiswerkpakketten zijn slechts een eerste stap in de richting van een groene en gezonde toekomst.