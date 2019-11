Waarom landelijke aandacht voor sociaal ondernemerschap belangrijk is

In Nederland wint sociaal ondernemerschap terrein. Dit is ondernemerschap waarin winst maken niet het doel maar het middel is om een maatschappelijk of ecologisch probleem aan te pakken. Een recent onderzoek toont aan dat het vestigingsklimaat in Nederland voor sociaal ondernemers enorm is verbeterd de laatste drie jaar1. Goed nieuws zou je denken. Toch weet het grote publiek nog niet precies wat sociaal ondernemerschap precies is. ‘Wat doen sociaal ondernemers precies?’ is daarom de vraag vanuit velen in het land.

Door beter politiek beleid en goede toegang tot investeringen is het Nederlandse klimaat voor sociaal ondernemers flink aan het groeien. Een recent onderzoek van het Thomson Reuters Foundation1 naar het vestigingsklimaat voor sociaal ondernemers in de 45 grootste economieën toont aan dat er grote veranderingen te zien zijn. Nederland is een van de grootste stijgers in de lijst: de afgelopen drie jaar is Nederland gestegen van plek 25 naar plek 7.

Het belang van landelijke aandacht

(H)erkenning als sociale onderneming is nodig om te kunnen groeien en nog meer verandering in de wereld te maken. Toch blijkt uit de jaarlijkse Social Enterprise Monitor 20192, uitgevoerd door Social Enterprise NL, dat ‘herkenning en erkenning voor het begrip van sociaal ondernemerschap’ ook dit jaar weer naar boven komt als een van de belangrijkste obstakels voor sociaal ondernemers. De landelijke bewustwordingscampagne The Impact Days wil daar verandering in brengen.

Zichtbaarheid voor sociaal ondernemerschap: een internationale beweging



The Impact Days is een voorbeeld van meer bewustzijn voor sociaal ondernemerschap onder het grote publiek. Van Emmen tot Rotterdam, op ruim 200 plekken in Nederland, openen sociaal ondernemers hun deuren. Van feestelijke fiets- en wandelroutes tot inspirerende workshops – Nederland ontdekt en viert sociaal ondernemerschap van 21 tot en met 23 november. Op de eerste dag van The Impact Days, 21 november, is tevens wereldwijd Social Enterprise Day. Met de bewustwordingscampagne sluit Nederland aan bij een internationale campagne die op deze dag plaatsvindt.

Willemijn Verloop (Oprichter Social Enterprise NL en Social Impact Ventures): “Iedereen kan een bijdrage leveren aan het groeien van sociaal ondernemerschap en daarmee aan de creatie van meer maatschappelijke waarde. Als consument kun je dat doen door bij sociaal ondernemers in te kopen. Met iedere euro die je uitgeeft kun je impact creëren en deze beweging versterken. Daarom zijn The Impact Days zo’n goed initiatief: iedereen kan op een laagdrempelige manier kennis maken met sociaal ondernemers!”

Managing Director Katrin Ley (Fashion for Good): “Door het werk van onze innovators in de spotlights te plaatsen tijdens The Impact Days, laten we zien dat goede mode niet alleen mogelijk is, maar binnen handbereik. Fashion for Good is dé plek voor duurzame innovatie in de mode-industrie. Tijdens The Impact Days kunnen bezoekers bij ons zelf aan de slag om een eigen Cradle-to-Cradle goud gecertificeerde T-shirt te ontwerpen en direct te printen. Dit is op dit moment de meest duurzame manier van producten produceren en interessant om kennis mee te maken van dichtbij.”

