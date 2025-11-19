Met de lancering van de website dekaairotterdam.nl zet de ontwikkelcombinatie VORM/Amvest de volgende stap in de realisatie van De Kaai. Het voormalige Unileverterrein in Rotterdam-Feijenoord groeit in enkele jaren uit tot een levendige gemengde stadswijk. Er worden 1000 tot 1100 woningen gerealiseerd, met een mix van koop en (sociale) huur. De nieuwbouw gaat hand in hand met de historie van het gebied. Tot 2021 was het een margarinefabriek van Unilever. Deels blijven oude gebouwen en monumentale details behouden. De realistische vogelvluchtafbeelding geeft een indruk van de toekomstige Kaai.

Voor de stad Rotterdam wordt het de volgende grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling, in de traditie van transformaties zoals Katendrecht en de Rijnhaven. De Kaai ligt op een zichtlocatie aan de Maas, op de Kop van Feijenoord en binnen het bereik van alle Rotterdamse hotspots. Sinds 2021 is het terrein in handen van VORM en Amvest. Rotterdam wil het gebied transformeren tot een nieuwe, duurzame woonwijk. Met het woningaanbod wil de stad niet alleen Feijenoorders aanspreken, maar ook doelgroepen uit andere delen van de stad en van buiten Rotterdam.

Twaalf gebouwen

Met de plannen die op de nieuwe website zichtbaar zijn, beantwoordt de ontwikkelcombinatie ruimschoots én creatief aan die doelstelling. De plannen zijn gericht op een mix van bewoners: van starters tot senioren, van alleenstaanden tot gezinnen. ‘Het wordt een wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar ook het nodige te doen is voor bewoners van de wijken die in de buurt liggen’, aldus het masterplan. Ook voor horeca, ondernemen en cultuur ruimt VORM/Amvest een plek in. Zo vestigt Kaapse Brouwers zich als eerste Rotterdamse onderneming in mei 2026 op De Kaai. Niet alleen met de brouwerij, ook met een proeflokaal en een cultureel programma. De kades in de bocht van de rivier worden groen ingericht met ruimte voor fijne verblijfsplaatsen en wandelpromenades. Zo wordt de Nassaukade een trekpleister voor heel Rotterdam.

1000 tot 1100 woningen

Het plangebied beslaat 26.500 m2 met circa 90.000 m2 aan woonprogramma en 10.000 m2 aan commerciële voorzieningen. Uitgangspunt is om 1000 tot 1100 woningen te realiseren, ‘speels en compact, met straten, pleinen en veel levendigheid’. De koop-, sociale en huurwoningen worden gerealiseerd in acht appartementengebouwen. Door meer woningen dan gebruikelijk in het middensegment toe te voegen, realiseert VORM/Amvest een betere balans in de woningvoorraad van Feijenoord. Straten worden autovrij, de vier pleinen in het plan sluiten aan bij de monumentale bebouwing. Architectenbureau Mecanoo tekende voor het masterplan, De Urbanisten voor het landschapsontwerp.

Futureproof uitvoering

VORM en Amvest realiseren De Kaai volledig futureproof. De woningen worden aangesloten op een duurzaam, fossielvrij energiesysteem. Door een collectieve aanpak met aquathermie uit de Maas en bodemwarmte als warmtebron is de wijk klaar voor de energietransitie. Bovendien wordt het maaiveld – en daarmee het hele projectgebied – met één meter opgehoogd. Zo is De Kaai bestand tegen de veranderende klimaatomstandigheden die horen bij de buitendijkse ligging.

Duurzaamheid krijgt ook vorm in de circulaire aanpak. De voormalige fabriekshallen worden zorgvuldig ontmanteld, waarna bruikbare materialen worden geoogst, opgewerkt en opnieuw toegepast in de nieuwe wijk. In totaal worden zo’n 60 duizend kilo staal, 9 duizend kilo houten liggers en tienduizenden bakstenen uit de oude margarinefabriek hergebruikt. Toekomstige bewoners wonen daarmee letterlijk tussen materialen die uit hun eigen buurt zijn teruggewonnen.

“Het is de combinatie van sociale én circulaire duurzaamheid die dit project zo bijzonder maakt. We bouwen hier bewust een gemengde wijk, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen doorstromen. ” – Hans Meurs, CEO VORM

Ontwikkelaars willen op historische plek doorpakken

In 130 jaar is de voormalige margarinefabriek van Unilever steeds verder uitgebreid. Al die tijd was het gebied alleen toegankelijk voor fabrieksmedewerkers. Met de ontwikkeling tot openbaar gebied wil VORM/Amvest recht doen aan het industriële en historische karakter. Hans Meurs, CEO VORM, laat weten: ‘Het is de combinatie van sociale én circulaire duurzaamheid die dit project zo bijzonder maakt. We bouwen hier bewust een gemengde wijk, met sociale huurwoningen, middelhuur- en vrijesectorhuur- en koopwoningen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen doorstromen. Tegelijkertijd geven we de materialen uit de voormalige fabriek een nieuw leven in deze wijk. Die combinatie van sociale diversiteit en circulair bouwen brengt een volledig nieuwe, duurzame dynamiek in deze omgeving’..

De ontwikkelcombinatie wil doorpakken met de realisatie van De Kaai. Als de benodigde stappen tijdig worden gehaald kan in het derde kwartaal van 2026 de bouw van huurwoningen in het eerste deelplan starten. Hoe de wijk er dan eind 2030 definitief uit kan zien, is zichtbaar op de realistische vogelvluchtafbeelding op de website.

Nieuwe fase in ontwikkeling

Heleen Aarts, CEO Amvest, zegt: ‘Heel bijzonder dat een stukje Rotterdam pas na 130 jaar openbaar gebied wordt. We zijn blij dat we met de gemeente en alle andere betrokkenen vaart kunnen zetten achter de ontwikkeling. Als ontwikkelcombinatie zijn we vastberaden om van deze plek een levendige en inclusieve stadswijk te maken, een wijk die recht doet aan het industriële verleden én de toekomst van Rotterdam. Een nieuw stuk onvervalst Rotterdam, met een even menselijk als uniek gezicht.’