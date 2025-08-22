Het veelgelezen tijdschrift The Economist beschrijft de nieuwste inzichten van vooraanstaande corporate sustainability officers (CSO’s) in de VS, Europa en Azië-Pacific. The Economist ondervroeg CSO’s van multinationals tijdens drie evenementen tussen maart en juni 2025. De CSO’s gaven inzichten over opkomende trends bij grote internationale bedrijven en de samenvatting van de resultaten schetste een beeld van een geïnformeerd en bewust bedrijfsleven.

Ten eerste wezen de resultaten van het onderzoek, ten goede of ten kwade, uit dat het duurzaamheidsgedrag van bedrijven mogelijk minder wordt beïnvloed door het nieuwe politieke landschap in de VS dan door urgente kwesties die bedrijven treffen, namelijk klimaatverandering. The Economist meldde dat in alle drie de onderzochte regio’s de meerderheid van de CSO’s verwacht dat duurzaamheid de komende vijf jaar een hogere prioriteit zal krijgen naarmate de gevolgen voor het klimaat merkbaar worden.

Met andere woorden, bedrijven zullen waarschijnlijk actie ondernemen om zich te beschermen tegen risico’s, waaronder de steeds grotere risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. In de regio Azië-Pacific (APAC) zou een dergelijke actie op korte termijn kunnen betekenen dat er meer geld wordt uitgegeven aan hernieuwbare bronnen als aandeel in hun energie-inkoop. In Europa en het Midden-Oosten (EMEA) wordt verwacht dat maatschappelijke organisaties prioriteit geven aan software voor ESG-data en -rapportage – wat zou kunnen betekenen dat het volgen van emissies een verstandige bedrijfspraktijk is en dat betrouwbare emissiegegevens een verwachte vereiste zijn voor naleving van de regelgeving.

Binnen de ondervraagde groep bleef budgettering voor consultancy- en adviesdiensten een topprioriteit, wat zou kunnen wijzen op erkenning van de noodzaak van robuuste metingen en rapportage, evenals van communicatie met stakeholders over duurzaamheidsinspanningen.

Ten tweede verwachtte in de VS, EMEA en APAC ten minste de helft van de ondervraagde CSO’s dat de focus van hun bedrijven op duurzaamheid de komende vijf jaar zou toenemen. The Economist suggereerde dat prioritering van ESG, wat betreft uitgaven, zou kunnen betekenen dat er behoefte is aan meer “klimaatbewuste medewerkers”, meer investeringen in duurzaamheidstraining voor medewerkers en het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen.

Tot slot, maar van het allergrootste belang, was het vergroten van de duurzaamheid in de toeleveringsketen een topprioriteit voor multinationals in alle onderzochte regio’s. Deze prioriteit kan worden ingegeven door de verwachte vereisten om de openbaarmaking van Scope 3-emissies in verschillende rechtsgebieden te verbeteren. Ambities in de toeleveringsketen kunnen ook een weerspiegeling zijn van het bredere besef dat leveranciers minder risico lopen wanneer ze geloofwaardige emissiereductieprogramma’s en een reputatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben.

Bron: G&A Institute