Om de voortgang te monitoren en verbeterpunten in kaart te brengen, heeft de Kerngroep Duurzaamheid Veiligheidsregio’s in het najaar van 2024 een landelijke duurzaamheidsenquête uitgezet. Met een respons van 92% biedt de enquête waardevolle inzichten in hoe de veiligheidsregio’s hun duurzaamheidsopgave vormgeven. Uit de enquête blijkt dat duurzaamheid binnen de veiligheidsregio’s breed wordt gedragen, maar dat er nog stappen te zetten zijn om ambities daadwerkelijk te realiseren.

Bekendheid en ambities binnen de regio’s

90% van de veiligheidsregio’s geeft aan al actief bezig te zijn met verduurzaming, terwijl 75% expliciet een duurzaamheidsambitie heeft geformuleerd. 60% van de regio’s heeft al een concreet uitgewerkt duurzaamheidsplan. Dit geeft aan dat er nog stappen nodig zijn om te zorgen dat alle veiligheidsregio’s structureel aan de slag kunnen.

Jeannette Kruijthof werkt bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en is lid van de Kerngroep Duurzaamheid: “Als kerngroep zijn we blij dat duurzaamheid zo leeft en door de meerderheid concreet in acties is omgezet.”

CO2-reductie als speerpunt

Een belangrijk thema’s binnen de duurzaamheidsopgave is CO2-reductie. 90% van de veiligheidsregio’s beschikt over een meetinstrument om de uitstoot in kaart te brengen. Toch weten slechts 13 van de 25 regio’s exact hoeveel CO2 zij jaarlijks uitstoten.

Duurzaam inkopen en mobiliteit

Bij het inkopen van materieel en diensten houdt 86% van de veiligheidsregio’s rekening met duurzame criteria, met een focus op milieu, circulariteit, mens en klimaat. Veel winst is nog te behalen op het gebied van duurzame mobiliteit. Geen van de zware voertuigen (>3.500 kg) is op dit moment elektrisch, hybride of waterstof aangedreven omdat de markt nog niet zo ver is. Bij de kleinere voertuigen (personenauto’s en bestelwagens) ligt dit percentage op 13% en daar zijn wel voldoende mogelijkheden voor uitbreiding.

Daarnaast experimenteren steeds meer veiligheidsregio’s met alternatieve brandstoffen. Negen regio’s gebruiken of testen biobrandstof (HVO100), terwijl nog eens negen regio’s de overstap overwegen.

Jeannette Kruijthof: “De meeste regio’s bekijken hun investeringen in het wagenpark met een duurzame bril. Ik ben ervan overtuigd dat we hier pas aan het begin staan van het verder verduurzamen van de wagenparken.”

Duurzame gebouwen en energiegebruik

Veiligheidsregio’s zetten ook in op verduurzaming van hun brandweerposten en kantoorgebouwen. Van de 1.000 locaties hebben er inmiddels:

199 zonnepanelen

68 een gasloze energievoorziening

38 een groen dak

61 nestkastjes, insectenhotels of bijenkorven

Daarnaast maken alle regio’s gebruik van groene stroom, al is slechts 50% afkomstig van Nederlandse wind- of zonne-energie dat daadwerkelijk als groene stroom mee mag tellen in de CO2-voetafdruk.

Hoe nu verder?

De resultaten van de landelijke enquête geven de Kerngroep Duurzaamheid inzicht in welke ondersteuning richting de regio’s nodig is om verder te verduurzamen. Ook in 2025 zal de Kerngroep Duurzaamheid zich inzetten om de verduurzaming van de veiligheidsregio’s te ondersteunen en de samenwerking op dat gebied te bevorderen.