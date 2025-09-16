In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd een bezuiniging van 567 miljoen euro op te willen halen bij de afvalsector via een extra heffing op de afvalstoffenbelasting en via de CO₂-heffing. Dit dreigt veel kapot te maken in een sector die juist in Nederland innovatief is en nodig voor het hergebruiken van grondstoffen, circulariteit en schonere lucht, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

PWC concludeert in een recent onderzoek , uitgevoerd namens de afvalsector, dat een nationale belasting op afvalverwerking leidt tot minder recycling, meer export van afval, vertraging van CO₂-opslagprojecten en verlies van banen en innovatie. Het kabinet was oorspronkelijk van plan de taakstelling van 500 miljoen euro op te halen via een plastic–heffing bij de industrie. Maar omdat dit productie en hoogproductieve banen in Nederland gaat kosten, is deze bezuiniging verplaatst naar de afvalsector. Een verkeerde keus. De ondernemersorganisaties roepen het kabinet op de nationale heffing te schrappen. Zet in plaats daarvan in op beleid dat onze recyclingsector versterkt en niet verzwakt.

Het bedrag dat de afvalbedrijven krijgen opgelegd slaat een enorm gat in een sector die juist al op weg is naar de circulaire economie en een cruciale schakel vormt in het circulair maken van materiaalketens. De Nederlandse sorteer- en recyclingbedrijven zullen hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse spelers verliezen als het kabinet deze bezuiniging doorzet. Nieuw (virgin) plastic wordt hierdoor aantrekkelijker. Terwijl alle plasticstromen hard nodig zijn om recycling op industriële schaal te laten slagen. Verdwijnt die capaciteit, dan wordt ons land afhankelijker van import en neemt de CO₂-uitstoot toe door verplaatsing van afval naar het buitenland.

Het is cruciaal dat het kabinet de aangekondigde heffing schrapt en kiest voor beleid dat juist investeringen in de circulaire infrastructuur ondersteunt. Deze oproep sluit aan bij het advies van de Plastictafel begin deze maand, dat VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen. De Plastictafel benadrukt dat Nederland zijn toppositie in plasticrecycling dreigt kwijt te raken: in drie jaar tijd is al drie miljoen ton productiecapaciteit verloren gegaan door faillissementen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben gezamenlijk een integraal pakket van maatregelen ontwikkeld om de circulaire plasticketen te behouden én te versterken. Het advies roept op tot structureel overleg met de overheid, een investeringsagenda en Europese afstemming, zodat de sector kan blijven bijdragen aan klimaat- en circulaire doelen.