ShowHeroes maakt vandaag bekend de eerste Better Media Award te hebben uitgereikt. Uit meer dan duizend online campagnes heeft de jury besloten dat recruitmentbureau VONQ met zijn CO2-neutrale wervingscampagne voor Albert Heijn de grootste bijdrage heeft geleverd aan het duurzamer en inclusiever maken van de media- en reclame-industrie. “VONQ heeft in het eerste kwartaal met deze campagne bewezen dat data-ethiek, diversiteit en inclusie belangrijke componenten zijn in digital advertising. Tegelijkertijd hebben ze bewezen dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot in het digitale ecosysteem te verminderen”, aldus Tim Samsom, Country Manager Nederland van ShowHeroes.

Better Media Framework

Eind 2022 maakte de ShowHeroes Group bekend te gaan werken met een ‘Better Media Framework’. Het framework moest het bedrijf helpen zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid, inclusie, diversiteit en privacy te structureren en te toetsen, maar dezelfde regels golden ook voor de partners en klanten. ShowHeroes was daarmee het eerste bedrijf dat iedereen in de media- en reclame-industrie verantwoordelijk hield voor zijn of haar impact op de toekomst. Om klanten te betrekken bij het creëren van Better Media en hen daarvoor te belonen, zijn begin 2024 de Better Media Awards in het leven geroepen.

Winnende combinatie van inclusiviteit en CO2-uitstootvermindering

De Better Media Awards worden ieder kwartaal uitgereikt aan een campagne die uitblinkt op het gebied van content en creativiteit, betrokkenheid en impact, innovatie en uniekheid, duurzaamheid, inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid. Uit de duizend campagnes van dit eerste kwartaal belandden de campagnes van Initiative – Nike, GroupM – G-Star, dentsu – Philips Hue en VONQ – Albert Heijn, op de shortlist. Het was volgens de jury uiteindelijk de combinatie van inclusiviteit, data-ethiek en de inspanningen van VONQ om de CO2-uitstoot in het digitale ecosysteem te verminderen dat zij tot winnaar zijn verkozen.

Verantwoordelijkheid nemen en innoveren gaan hand in hand

VONQ en Albert Heijn geven aan blij verrast te zijn met de toekenning van de Better Media Award. Joëlle Vlijm, Community & Engagement Specialist AlbertHeijn: “Al ruim 135 jaar zijn we er voor iedereen. Met 125.000 collega’s en meer dan 1.250 winkels in Nederland en Vlaanderen staan wij midden in de maatschappij. Iedereen is bij ons welkom als klant én als collega, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of opleiding. Overal en elke dag. Daar zijn we trots op en we voelen ons verantwoordelijk dit te bewaken en te bevorderen. Deze door VONQ ontwikkelde campagne is daar het perfecte voorbeeld van.”

Nanine Koning, Senior Relationship Manager VONQ: “We zien deze prijs als een erkenning voor onze toewijding aan het creëren van impact, niet alleen in de recruitmentwereld, maar ook in de media-industrie. Door ons te focussen op het klimaat en inclusiviteit in de digitale campagnes die we voor onze klanten ontwikkelen, laten we zien dat verantwoordelijkheid nemen en innoveren hand in hand gaan. Deze award moedigt ons aan om onze inspanningen voort te zetten en anderen te inspireren om positieve verandering te omarmen.”

De positieve impact van media

Samsom: “Bij ShowHeroes geloven we sterk in de kracht van media en de positieve invloed die zij kunnen hebben op de wereld. We zijn ervan overtuigd dat media niet alleen een middel zijn om informatie te delen, maar ook een verantwoordelijkheid die we met zorg moeten dragen. Daarom streven we naar het creëren van Better Media. Dit is niet alleen een verplichting die we onszelf opleggen, maar ook een uitdaging die we delen met onze klanten en partners. Door deze award aan het framework te koppelen, hopen we nog meer bedrijven te inspireren om actie te ondernemen, om onze industrie duurzamer te maken.”

Van links naar rechts op de foto:

Naomi Boussard – Social Specialist – VONQ

Jim van Roon – Project manager – VONQ

Joëlle Vlijm – Specialist Community & Engagement – Albert Heijn

Sana Kader – Specialist Community & Engagement – Albert Heijn

Alexander Boes – Online advertising specialist – VONQ

Nanine Koning – relationship manager – VONQ