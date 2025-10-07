VolkerWessels Infrastructuur en HR Groep Streetcare hebben een nieuw raamovereenkomst gesloten voor de levering van verkeersborden. De samenwerking biedt toegang tot een breed en duurzaam assortiment, van verkeers- en straatnaamborden tot maatwerkconstructies, met innovatieve materialen zoals hennep en gerecycled plastic. Deze overeenkomst sluit aan bij de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire oplossingen.

KWS is benoemd tot penvoerder van de overeenkomst, waarbij alle aan VolkerWessels verbonden bedrijven gebruik kunnen maken van deze overeenkomst. Samen met Vialis zijn we nauw betrokken geweest bij het proces om tot een gedragen overeenkomst te komen.

De overeenkomst is voor de komende twee jaar ondertekend door Vincent van der Kruit (Financieel Directeur VolkerWessels Infrastructuur) en Jacques Goddijn (Director HR-Groep).