EFRAG is verheugd het State of Play-rapport 2026 over de implementatiepraktijken van de Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) te publiceren. De studie is gebaseerd op een basislijn van 905 gecontroleerde duurzaamheidsrapporten voor boekjaar 2025 (FY2025), beoordeeld aan de hand van een gestructureerde set van 18 vragen die het volledige spectrum van de ESRS-standaarden bestrijken, inclusief milieu-, sociale en governance-aspecten. Voortbouwend op de eerste editie over duurzaamheidsrapporten voor 2024, breidt de studie van dit jaar de reikwijdte van de analyse uit met nieuwe inzichten in de dubbele materialiteitsmethodologie van bedrijven, de koppeling van materiële onderwerpen aan bonusregelingen voor leidinggevenden en de geografische uitsplitsing van milieu-indicatoren. De methodologie is volledig gedocumenteerd in het rapport.

Belangrijkste observaties met betrekking tot de praktijk:

De rapportagepraktijken blijven grotendeels stabiel in het tweede jaar van de ESRS-toepassing, waarbij E1 Klimaatverandering (99%), S1 Eigen Personeel (99%) en G1 Bedrijfsethiek (95%) de meest frequent geïdentificeerde materiële onderwerpen blijven in alle sectoren en landen.

82% van de bedrijven heeft hun Double Materiality Assessment (DMA) bijgewerkt ten opzichte van boekjaar 2024, terwijl 67% een hybride aanpak hanteert, waarbij top-down en bottom-up methoden worden gecombineerd.

De planning voor de klimaattransitie wint steeds meer aan momentum. Het percentage bedrijven dat een klimaattransitieplan publiceert, is gestegen van 55% naar 69%, terwijl 57% korte- en langetermijndoelstellingen voor decarbonisatie rapporteert die aansluiten bij een traject van 1,5 °C.

Duurzaamheid wordt steeds meer geïntegreerd in de bedrijfsstrategie, hoewel er nog steeds mogelijkheden zijn: bedrijven identificeren gemiddeld 6,4 materiële ESRS-onderwerpen, maar stellen slechts voor 3,3 meetbare doelstellingen vast, en 63% koppelt duurzaamheidsprestaties aan bonussystemen voor leidinggevenden.

De rapportage blijft zich ontwikkelen. De gemiddelde duurzaamheidsverklaring is gedaald van 115 naar 95 pagina’s, wat wijst op een toegenomen bekendheid met het ESRS-raamwerk. Duurzaamheidsrapportages vertegenwoordigen nog steeds ongeveer een derde van de jaarverslagen.

De studie biedt ook nieuwe inzichten in sociale en governance-rapportage, waaronder een gemiddelde niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen van 14,3%, wijdverspreide openbaarmaking van mensenrechtenbeleid (89% van de bedrijven) en een toenemend gebruik van ESG-criteria bij de selectie van leveranciers (81%).

Het rapport is ook beschikbaar op het interactieve dashboard, waarmee gebruikers de bevindingen per land, sector en rapportageonderwerp kunnen bekijken en duurzaamheidsrapportagepraktijken in heel Europa kunnen vergelijken. Het rapport is tevens in PDF-formaat.