De Europese Commissie heeft vandaag herziene Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) en een vrijwillige rapportagestandaard voor kleinere bedrijven vastgesteld. De ESRS hebben betrekking op milieu-, sociale en governance-aspecten, waaronder klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten. Ze bieden investeerders en andere belanghebbenden informatie om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsrisico’s waaraan bedrijven zijn blootgesteld en de impact daarvan op mens en milieu.

De vandaag vastgestelde herziene standaarden zijn bedoeld om de administratieve lasten voor EU-bedrijven te verminderen, terwijl de kwaliteit van de rapportage behouden blijft. Ze maken deel uit van het Omnibus I-vereenvoudigingspakket, dat de duurzaamheidsrapportage in de EU stroomlijnt en het aantal bedrijven dat onder de Richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van bedrijven (CSRD) valt, vermindert.

De herziene ESRS zijn korter en duidelijker, bieden nieuwe flexibiliteit en stroomlijnen belangrijke processen. Het aantal verplichte gegevenspunten is met meer dan 60% verminderd en het totale aantal gegevenspunten met meer dan 70%. Deze wijzigingen zullen naar verwachting de rapportagekosten per bedrijf met meer dan 30% verlagen, in lijn met de doelstelling van de Commissie om de rapportagelasten met 25% te verminderen.

De herziene standaarden houden rekening met het technische advies van EFRAG (voorheen bekend als European Financial Reporting Advisory Group), dat is gebaseerd op input van belanghebbenden in het voorjaar van 2025 en een openbare raadpleging over de ontwerpen van EFRAG in de zomer van 2025. De Commissie stelt gerichte aanpassingen voor om de rapportagelast verder te verlichten zonder de beleidsdoelstellingen van de CSRD te ondermijnen en heeft belanghebbenden in het voorjaar via een ‘Geef uw mening’ om feedback gevraagd.

De vrijwillige rapportagestandaard biedt een uniform, proportioneel referentiekader voor duurzaamheidsrapportage door kleinere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van de CSRD vallen. Het maakt het voor bedrijven die niet onder de CSRD vallen gemakkelijker om te voldoen aan specifieke verzoeken om duurzaamheidsinformatie van grote financiële instellingen en bedrijven. De standaard stelt ook een waardeketenlimiet vast, wat betekent dat bedrijven die onder de CSRD vallen, bedrijven in hun waardeketen niet meer informatie kunnen eisen dan wat onder de vrijwillige standaard valt.

De gedelegeerde wet tot herziening van het ESRS en de gedelegeerde wet tot vaststelling van de vrijwillige rapportagestandaard worden nu ter toetsing voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU. De maatregelen treden in werking na afloop van de toetsingsperiode van twee maanden, die met nog eens twee maanden kan worden verlengd.