Vlaamse industrie- en werkgeversorganisaties leggen duurzaamheidsprioriteiten op tafel

Bijna 200 milieuexperts en beleidsmedewerkers zakten donderdag 7 februari af naar het Vlaams Parlement voor een blik op en debat over de toekomst van het milieubeleid in Vlaanderen. Drie topambtenaren gaven het startschot van het Vlaamse Milieuforum: Henny De Baets (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Cabus (departement Omgeving) en Bernard De Potter (Vlaamse Milieumaatschappij) gaven elk een inkijk in hun prioritaire werkterreinen voor de komende legislatuur. Vervolgens legden de werkgevers- en industrie-organisaties hun visie en plannen op tafel. Tot slot debatteerden de milieu-experten van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Sp.a over de voorstellen, de visie van hun partij en hun prioriteiten voor de komende jaren op vlak van milieu.

“Als werkgevers en industriefederaties beseffen we dat de toekomstige milieu-uitdagingen groot zijn en dat er nood is aan actie. De industrie heeft op milieuvlak reeds vele inspanningen geleverd. Zo realiseerden we op vlak van water en lucht duidelijke verbeteringen qua uitstoot van verontreinigde stoffen. Op 16 jaar tijd werd het totale waterverbruik met 18% verminderd. Ook het aandeel vervuilende stoffen in het industrieel afvalwater vertoonde in diezelfde periode een dalende trend, met ongeveer 65% voor nutriënten (zoals stikstof en fosfor). Op vlak van CO2 is maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot te danken aan de bedrijven.”

Ook in de toekomst zal de industrie deze positieve trend verderzetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken en in te zetten op innovatie. Maar om de vooropgestelde doelen te halen, kan men niet alleen naar de bedrijven kijken. “Werk maken van een beter leefmilieu vereist teamwork, samen met burgers en overheden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, die namens de organiserende werkgevers en industriefederaties het voorwoord voor zijn rekening nam.

Gelijke spelregels, samenwerking en vereenvoudiging

Om te innoveren en op een duurzame manier te groeien, zonder vele jobs op de helling te zetten, heeft de industrie nood aan een competitief economisch kader. Nu dreigt men de Europese regelgeving in eigen land nog strikter te maken – het zogenaamde ‘goldplating’. Maar zonder Europees gelijk speelveld zal de concurrentiekracht van de bedrijven in ons land lijden door te stringente voorwaarden in België, ten opzichte van de ondernemersvoorwaarden in andere Europese landen. “We moeten een voorloper zijn op vlak van innovatie, maar gelijke tred houden op vlak van reglementering”, klinkt het.

Daarnaast vragen de werkgevers- en industrie-organisaties dat Vlaanderen het hokjesdenken achterwege laat en een integrale visie hanteert. “We hebben nood aan een visie die richting geeft over de verschillende milieudoelstellingen heen, binnen een leefbaar economisch kader en waarbij iedereen werkt aan duidelijke vastgelegde prioriteiten. Dit moet helpen om het uiteindelijke streefdoel – de kwaliteit van ons leefmilieu verder verbeteren – efficiënter te realiseren.”

Tenslotte hoopt men dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan administratieve vereenvoudiging en digitalisering waarbij overheden op een slimme manier gebruik maken van de beschikbare data zodat het ‘only once’ principe werkelijk een feit wordt en bedrijven slechts éénmalig dezelfde informatie moeten overmaken aan de overheid.