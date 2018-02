Vlaamse circulaire-economieprojecten uit de startblokken

.@MVO_NL / De Groene Zaak benoemt @meschuurman als directeur Politiek en Economie duurzaam-ondernemen.nl/nederl… #mvo #circulair pic.twitter.com/P1nhvKsMl0

Gant enters partnership with Waterkeeper Alliance, as its “next step on an environmentally conscious journey to make the world a better and more beautiful place”. waterkeeper.org/gant-enters-p… #MVO #CSR #water

Use Minimum Viable Outcomes (#MVO) rather than Minimum Viable Product (#MVP)? What do you think?

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting #MVO

Vanmiddag uitreiking van de subsidie Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt @GemDordrecht door @peterheijkoop aan Krijgsman Bouw / BBMT #SROI #MVO #duurzaam pic.twitter.com/ge3HcxNMm6

Nuestros especialistas médicos tienen una sección en nuestro canal de YouTube donde podrán conocer diferentes tips de salud goo.gl/iVw6GE #MVO #salud

Bazen van @Aon_Nederland, @BCG, @brinkgroep, @DeloitteNL en @GrantThorntonNL dragen voor 1 dag taken over aan een scholier » goo.gl/q9e13i #MVO pic.twitter.com/4aMpxmPQBg

Koplopers #Westerkwartier bij elkaar bij #Clondalkin Grootegast, voor de tweede uitwisselingsbijeenkomst, waarin concrete MVO-actieplannen met elkaar worden gedeeld. @Koploperproject #mvo #mkb pic.twitter.com/yUqjpEV5LM

Wen U Wake Up to Bruisez & Scratchez that wasnt There Before U went to Sleep 🤔 #HowSway #MVO

Tomorrow, our @bakkerwouter will be speaking at NIMA Internal Branding event: from Purpose to People 🔥! Still some tickets available, will we see you in Utrecht? #purpose #marketing #inspiration #utrecht #nima #hr #csr #MVO @NIMAtweets twitter.com/IntrnlBranding…

Probly Earlier than That FrFr 🤷🏽‍♀️ #issaThread #MVO

Mann Ppl wasnt Sayin “BitchAss Niqqa” until one dude said in a Rap song 2-3yearz ago. My ass been Using It since the Early 2000s #WeaYallBeen #MVO

“So i Heard the Patriots Took an L Last Night” NE Fans: #SuperBowlLII #MVO twitter.com/berlunojupiter…

i just wanted to Say #Cars3 was Amazing 🤗🚘🚜#MVO

#utrecht #gratis spullen verhuizing kantoor #circulaire #economie Hou website en social media in de gaten voor aanbod veel bureaus, stielen, bureaustoelen planten servies #mvo pic.twitter.com/Nmi0lV6MP9

Estamos trabajando en la construcción de nuestra App para que puedan acceder a nuestro servicio de telemedicina con mayor facilidad. #MVO #salud #MedicosVenezolanosOnline pic.twitter.com/gbqXwttZHk

Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel: Fristads. bit.ly/2E2s0fk #textielconvenant #IMVO #MVO pic.twitter.com/oKPQLITclF

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/NRe0W5sxVi