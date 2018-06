Vitasys lanceert circulaire laptops in Nederland

Automatiseringsbedrijf Vitasys uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost start als eerste in Nederland per direct met het leveren van circulaire laptops van het merk Circulair Computing. Met de introductie van circulaire laptops in Nederland loopt Vitasys voorop in het streven naar duurzame IT.

Circulaire laptops zijn de topproducten uit het assortiment van merken als HP, Lenovo en Dell. Modellen, die een volledig proces van remanufacturing doorlopen.

Circulaire laptops kunnen – na ons proces van demontage, upgrading en remontage – nog eens negen jaar mee. Om de klant volledige zekerheid te bieden, geeft Vitasys standaard een hoogwaardige omruilgarantie van drie jaar op een circulaire laptop.

Met Circular Computing is er nu een echt duurzaam alternatief, zonder compromis op prestatie of kwaliteit. Circulair computing heeft een stevig fundament in de circulaire economie: een model waarbij de waarde van grondstoffen optimaal benut wordt en behouden blijft.

Waarom kiezen voor duurzame IT?

Per jaar worden wereldwijd 160 miljoen nieuwe laptops geproduceerd en alleen al in Europa worden dagelijks 160.000 laptops weggegooid. Terwijl 70% van alle laptops geschikt is voor hergebruik. Hiermee is de IT-sector wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van de totale CO2-uitstoot, een percentage dat de komende jaren alleen nog maar zal toenemen*. De meeste laptops worden vervangen zonder dat er daadwerkelijk behoefte is aan een nieuwe laptop, maar door de misvatting dat we niet kunnen werken zonder de nieuwste merken en modellen. Met als resultaat overconsumptie. Hierdoor ontstaan grondstoffentekorten, klimaatverandering, onnodige mijnarbeid, vervuiling en e-waste (elektronisch afval). *Bron: United Nations University

Vitasys zet nieuwe standaard in duurzaamheid

Danny Verdonk, Manager Sustainable Development, over Vitasys|2025 ambitie: “Met de introductie van circulaire laptops willen wij de manier waarop IT ingekocht wordt veranderen. Voor onze planeet, voor haar bewoners en voor onze toekomstige generaties. Daarom zetten wij een nieuwe standaard in duurzaamheid. Dankzij langlopende overeenkomsten met onze leveranciers voor levering van grote aantallen circulaire laptops van hetzelfde model, helpen we onze klanten om duurzame IT ook onderdeel van hun MVO-beleid te maken.”

Steve Haskew, Strategic Commercial Manager Circular Computing, UK: “Vitasys has been chosen to lead the drive for Circular Computing in the Netherlands as they demonstrated strong sustainability leadership, a passion for bringing Circular Computing to their customers and a vision of a better future for people & planet.”