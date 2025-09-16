Om de regeldruk voor het MKB te verminderen wordt de verplichte kilometerregistratie voor kleine bedrijven afgeschaft. Nu moeten bedrijven vanaf 100 werknemers bijhouden hoeveel kilometers hun werknemers afleggen. De grens wordt verhoogd naar meer dan 250 werknemers. Dit maakt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag op Prinsjesdag bekend.

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2024 verplicht om alle kilometers die werknemers maken voor zakelijke doeleinden en woon-werkverkeer te registreren en in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een ‘CO2-registratie’ (rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit). Staatssecretaris Aartsen wil de rapportage nu pas verplichten voor bedrijven met 250 werknemers of meer.

Vorige week heeft het kabinet al besloten 500 regels aan te pakken voor de zomer van 2026, door ze te schrappen of de regeldruk ervan te verminderen. Een van de maatregelen betreft de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Reactie VNO-NCW/MKB Nederland: “Positief dat het kabinet de CO2-registratieplicht voor kleinere bedrijven (tot 250 werknemers) schrapt; deze administratieve last voor bedrijven leidt immers niet tot minder uitstoot. Het kabinet wil wel voor werkgevers een eindheffing op fossiele personenauto’s invoeren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn kritisch op deze nationale kop, omdat de voorwaarden voor de overstap naar elektrisch vervoer, zoals laadcapaciteit, nog niet op orde zijn.”