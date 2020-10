Verkiezing Minister van de nieuwe economie – MVO Nederland

Iedereen met een visie op hoe Nederland moet versnellen richting een duurzamere toekomst kan zich vanaf nu verkiesbaar stellen als Minister van de nieuwe economie. De campagne is een initiatief van MVO Nederland – de beweging van ondernemers in de nieuwe economie – en loopt tot en met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Ministerskandidaten werven stemmers voor hun campagne en standpunten; de 21 populairste kandidaten pitchen voor een jury met daarin Prins Carlos, Jeroen Smit, Talitha Muusse, Marije van der Made, Jan Terlouw en Maria van der Heijden. De gekozen minister krijgt tot de verkiezingen de kans zijn of haar visie op een landelijk podium te laten horen en aan tafel te komen bij politieke beslissers.

Met de zoektocht naar een Minister van de nieuwe economie wil MVO Nederland een signaal geven aan de politiek in Den Haag: er is een groeiende groep mensen met visie op versnelling naar de nieuwe, toekomstbestendige economie. En daarmee dus ook volop draagvlak voor nieuw beleid. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, is de verkozen Minister van de nieuwe economie het gezicht en de stem van deze groep en hun visie.

“Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moeten we versnellen. We zien in en buiten ons partnernetwerk steeds meer mensen die staan te springen om hieraan bij te dragen. Van jong tot oud, van ondernemer tot werknemer en van links tot rechts; ze hebben een concrete visie en dragen die elke dag uit in hun werk, maar toch voelen ze zich onvoldoende gesteund door de overheid. De Minister van de nieuwe economie bundelt al deze visies en laat zo op een cruciaal moment draagvlak zien voor nieuw, toekomstbestendig beleid”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland. “Om onze boodschap zo sterk mogelijk te maken, willen we zo veel mogelijk kandidaten werven – hoe meer kandidaatministers, hoe groter het draagvlak voor de nieuwe economie.”

Stel je verkiesbaar

Kandidaat-ministers kunnen zich tot en met 30 november 2020 eenvoudig aanmelden op www. ministervandenieuweeconomie.nl . Vanaf 1 december 2020 openen de digitale stembussen. Begin januari maakt MVO Nederland de 21 kandidaten met de meeste stemmen bekend, die vervolgens op 15 januari 2021 hun visie pitchen voor de jury. Op basis daarvan kiest de jury de drie beste kandidaten die doorgaan naar de finale-avond op 25 januari 2021 in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Daar debatteren ze met elkaar en kiezen bezoekers online hun favoriete kandidaat. De jury neemt dat mee in de uiteindelijke beslissing: wie is de Minister van de nieuwe economie?