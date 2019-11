Verduurzaming van voeding groeit met 28% in supermarkt

Duurzamere producten met een keurmerk in de supermarkt laten wederom een fors hogere groei zien dan de markt. Terwijl de markt met 4% groeit in de eerste helft van 2019 laten duurzamere producten een groei van maar liefst 28% zien. Eén op de vijf euro’s aan boodschappen in de supermarkt wordt inmiddels besteed aan voeding met een keurmerk. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

In het eerste half jaar van 2019 is er in supermarkten 2,5 miljard euro verkocht aan voeding met een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk voor duurzaamheid. Dezelfde periode een jaar eerder lag dit op nog op 2,0 miljard euro, oftewel een groei van ruim 500 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Voeding met een geborgde prestatie op het gebied van duurzaamheid neemt dus een steeds groter aandeel in binnen de totale supermarkt verkopen.

PlanetProof en Beter Leven hebben de hoogste groei

Eind 2018 is Milieukeur vervangen door On the way to PlanetProof en toont forse groei in AGF en in zuivel. De omzet groeit van 10 miljoen naar 174 miljoen euro in de eerst helft van 2019 voor dit label. Het Beter Leven keurmerk is met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt en groeide met 32%, met name in eieren, varkensvlees en vleeswaren. De totale omzet in voeding met het Beter Leven keurmerk is 1,1 miljard euro.

Keurmerken worden de standaard bij ei, vis en varkensvlees

Het ‘gewone’ scharrelei is verdwenen uit de schappen en vervangen door een scharrelei met een Beter Leven keurmerk. Eieren als totale groep heeft inmiddels het hoogste aandeel keurmerken. Binnen vis en vlees ligt voor diepvriesvis (keurmerk ASC en MSC) en vers varkensvlees (Beter Leven) het aandeel van producten met een keurmerk bijna op 100%. Opvallende achterblijvers zijn de groepen brood en kaas met minder dan 3% aandeel in keurmerken.

Groei over breed over alle keurmerken

De groei van duurzame voeding uit ketens met een geborgde duurzame prestatie is breed. Alle keurmerken en alle categorieën laten een sterke groei zien. Biologische voeding heeft met een groeicijfer van 8% de laagste groei, maar groeit als tweede grootste keurmerk ook nog steeds veel sterker dan de markt.



Omzetaandeel keurmerken binnen productgroep (%) – Top 5 productgroepen – Supermarkten – eerste half jaar 2019 vs. eerste half jaar 2018