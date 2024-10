De afgelopen maanden heeft het Verbond hard gewerkt aan een projectplan waarin onder meer de omvang (scope), fasering, de relatie met andere stakeholders, benodigde capaciteit en het budget opgenomen zijn. Dit plan is vervolgens besproken met de verschillende gremia voor wie de standaarden relevant zijn. Het Verbondsbestuur is inmiddels akkoord met de projectaanpak. Dit betekent dat het Verbond de komende maanden een projectorganisatie inricht, waarvoor verzekeraars worden uitgenodigd.

Meerwaarde bepalen

De betrokken verzekeraars bepalen uiteindelijk zelf op welke verzekeringsproducten de grootste meerwaarde zit voor een sectorale samenwerking. In het derde kwartaal van 2025 staat een evaluatiemoment gepland om de voortgang te bespreken en of het project aan de opdracht voldoet. Het projectprogramma wordt uitgevoerd via de reguliere begroting van het Verbond. Dit betekent dat alle verzekeraars samen de kosten dragen. Na zo’n twee jaar breekt de beheerfase aan om de ontwikkelde standaarden te onderhouden, waar nodig te verbeteren en aan te scherpen. Het staat iedere verzekeraar vrij om wel of geen gebruik te maken van de nog te ontwikkelen sectorstandaarden.

Aanleiding

Al dit jaar moeten de grote verzekeraars, net als grote bedrijven in andere sectoren, rapporteren over ESG-prestaties op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Voor middelgrote verzekeraars geldt deze verplichting in 2025 en 2026. De grotere verzekeraars hebben hier inmiddels programma’s voor ingericht en zelfs al benodigde rapportages ontwikkeld. Maar die rapportages verschillen onderling: het ontbreekt aan uniform geaccepteerde standaarden. Om te voorkomen dat alle verzekeraars zelf rapportages gaan ontwikkelen, is besloten tot dit project. Het is immers lastig uit te leggen dat precies dezelfde auto bij de ene autoverzekeraar meer uitstoot dan bij een andere verzekeraar, simpelweg omdat zij verschillende berekeningsmethoden of brondata gebruiken. Een gezamenlijke aanpak is daarmee efficiënter voor verzekeraars én hun klanten en zorgt voor een betere uitlegbaarheid richting de toezichthouder. Eerder heeft het Innovatieplatform onderzoek gedaan naar het gezamenlijke inkoop van ESG-data wat geleid heeft tot dit project.

Best practices

Bij de ontwikkeling van de catalogus met standaarden wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande best practices binnen en buiten de financiële sector (zoals van de NVB, Bovag of individuele bedrijven die al ver zijn met hun standaarden). Tegelijkertijd verwacht het Verbond dat andere sectoren bij de financiële sector zullen aankloppen voor overleg over of om hun standaarden af te stemmen. Het project van het Verbond biedt een uitstekend platform voor dergelijke gesprekken om zo van elkaar te leren.

Toezicht uitvoering CSRD prioriteit