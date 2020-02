Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid blijven achter bij de explosieve groei van vliegreizen

OAG, ’s werelds toonaangevende leverancier van reisgegevens en -inzichten, heeft een nieuw rapport gepubliceerd – How Green is Your Airline? – waarin wordt verkend in hoeverre de luchtvaartsector inspeelt op de groeiende trend naar duurzaam en milieuvriendelijk reizen per vliegtuig. “Ondanks de groeiende belangstelling van reizigers voor duurzaamheid, is het door de aard van de markt complex en lastig om werkelijke verandering teweeg te brengen,” aldus John Grant, senior analyst bij OAG. “Sinds 2000 is de passagierscapaciteit jaarlijks gemiddeld met 3,6 procent gegroeid, terwijl het aantal beschikbare zitplaatskilometers is gestegen met 4,6 procent. De positieve veranderingen die door luchtvaartmaatschappijen en regulerende instanties zijn doorgevoerd, blijven helaas achter bij de toenemende passagiersgroei.”

Het OAG-rapport biedt een gedetailleerde kijk op:

waar bestaande milieumaatregelen, zoals CO2-compensatie, tekortschieten

de complexiteit van het verlagen van de CO2-impact in de reiswereld

de vraag op de markt naar duurzaamheid en transparante milieu-informatie

luchtvaartmaatschappijen, klimaatneutraliteitsclaims en ‘greenwashing’

OAG stelde vast dat bij de doelstellingen voor de sector, zoals deze in 2009 door de IATA werden gepubliceerd, geen rekening is gehouden met de voortdurende groei van het reizen per vliegtuig, waardoor een verschil is ontstaan tussen de daadwerkelijke uitstoot en de klimaatdoelstellingen. Hoewel luchtvaartmaatschappijen er agressieve klimaatdoelstellingen op na houden, zijn veel van de methoden die ze daarvoor gebruiken – zoals reizigers in staat stellen te betalen voor CO2-compensatie – niet effectief.

“Duurzaam reizen per vliegtuig is een uiterst complexe kwestie, en er zijn geen eenvoudige antwoorden. Consumenten blijven vliegen, ondanks hun belangstelling voor duurzaamheid,” aldus Grant. “Bestaande hulpmiddelen, zoals CO2-calculators, bieden onvoldoende informatie voor reizigers om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Meer technologische vooruitgang is nodig om nieuwe, industriebrede normen te ontwikkelen die duidelijk laten zien welke maatschappijen en vluchten groener zijn dan andere, zodat consumenten de meest duurzame optie kunnen onderzoeken, evalueren en kiezen.”