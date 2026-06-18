Vattenfall en Project Enki met partner ABB gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van datacenters op zee. Deze datacenters zouden direct op offshore windparken aangesloten moeten worden en draaien daardoor volledig op duurzaam opgewekte energie. Daarmee speelt het initiatief in op de groeiende vraag naar rekenkracht, onder andere voor AI-toepassingen, en de toenemende druk op het elektriciteitsnet.

De samenwerking richt zich op het slim integreren van bestaande technologieën: Project Enki ontwikkelt en exploiteert de datacenters, terwijl Vattenfall zorgt voor een langdurige levering van duurzaam opgewekte stroom.

Nardi Polak, Head of Supplier Innovation: “Met dit initiatief onderzoeken we hoe we bestaande technologieën op een nieuwe manier kunnen combineren. Offshore datacenters bieden een kans om duurzame stroom direct te gebruiken waar die wordt opgewekt, waardoor we de capaciteit van onze windparken nog efficiënter kunnen benutten.”

Paul Kunneman, algemeen directeur Project Enki: “Zo benutten wij de duurzaamheid van offshore wind én we versnellen de ontwikkeling van Europese AI-infrastructuur. We benutten windenergie die anders niet opgewekt zou worden. Onze afname gaat dus niet ten koste van de levering aan huishoudens. Soevereiniteit, duurzaamheid en snelheid. Dat is Project Enki.”

Flexibele inzet zware rekenprocessen

De datacenters worden niet ingericht als traditionele Cloud omgevingen, maar specifiek voor langdurige en zware rekenprocessen. Berekeningen voor AI kunnen in blokken worden opgedeeld. Op momenten dat er minder wind is kunnen de taken worden afgeschaald, of worden uitgesteld.

Efficiënter gebruik energieproductie op zee

Deze innovatie biedt daarnaast voordelen voor de energieproductie op zee. Energie die nu soms niet kan worden geleverd vanwege netcongestie of lage marktprijzen, kan direct lokaal worden gebruikt door de datacenters tegen vooraf afgesproken tarieven.

Naar een toekomstbestendig energiesysteem

Voor Vattenfall past dit initiatief binnen de bredere strategie om het energiesysteem slimmer en meer geïntegreerd te maken. Door vraag en aanbod van duurzame energie beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door energie direct op zee te gebruiken, ontstaat een efficiënter systeem met minder verspilling en minder afhankelijkheid van netcapaciteit.

De datacenters nemen direct en slechts een beperkt deel van de totale capaciteit van een windpark af. Dat maakt aansluiting op het reguliere elektriciteitsnet overbodig en er blijft voldoende over om ook bij minder gunstige windcondities aan het net te blijven leveren .

Koeling met zeewater

Het gebruik van zeewaterkoeling op de offshore platforms betekent dat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van drinkwater. Zeewater biedt een vrijwel onuitputtelijk koelmedium, waardoor de afhankelijkheid van schaars drinkwater aanzienlijk afneemt. Tegelijkertijd maakt de constante lage temperatuur van zeewater het mogelijk om servers efficiënter te koelen, wat leidt tot een lager energieverbruik en minder CO₂‑uitstoot.

Opstartfase

De initiatiefnemers bevinden zich in een strategische opstartfase, gericht op het realiseren van de eerste locatie. In deze fase brengt een gezamenlijk projectteam de technische, economische en maatschappelijke aspecten in kaart.