Univé heeft bekendgemaakt welke vier impactondernemers deelnemen aan de tweede editie van ‘Samen voor Impact’, een programma waarmee maatschappelijk gedreven startups intensief met Univé samenwerken om hun initiatieven te laten groeien en hun sociale impact te vergroten. Met ruim 200 aanmeldingen was de interesse onder impactondernemers groot. Zes van hen presenteerden zich aan een commissie, die uiteindelijk de volgende vier deelnemende impactondernemers koos:

Byewaste: zet zich in om spullen een tweede leven te geven door deze rechtstreeks bij huishoudens thuis op te halen en ze van daaruit te delen met het netwerk van duurzame partners.

Glimp: helpt mensen om zich veerkrachtiger en minder gestresst te voelen door het gebruik van 'Pebbles', een gadget die je kunt gebruiken om ademhalingsoefeningen mee te doen en om ademhalingscoaching te ontvangen.

SEA Water: maakt van zeewater innovatieve wateroplossingen door hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld drinkwater. Zo dragen ze bij aan het waterschaarsteprobleem dat wereldwijd steeds urgenter wordt.

Stamps: helpt mensen die een moeilijke tijd doormaken, bijvoorbeeld ziekte of rouw, te verbinden met hun dierbaren. Met de app houden zij hen gezamenlijk op de hoogte van hoe ze zich voelen, zodat ze hun verhaal niet telkens opnieuw hoeven te delen.

“Met maar liefst 200 aanmeldingen merken we dat we met Samen voor Impact een programma hebben ontwikkeld waarbij we enerzijds maatschappelijk problemen kunnen oplossen en anderzijds echt inspelen op de behoefte van ondernemers. Na een intensief selectietraject zijn we enorm blij met keuze voor de deelnemende maatschappelijke startups. We kunnen niet wachten om hen te helpen om de volgende stap te zetten met hun initiatieven,” vertelt Tijs Markusse, Innovatiemanager bij Univé.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als lokaal betrokken coöperatie ziet Univé het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen bij het oplossen van problemen die spelen bij haar leden en binnen de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie en duurzaamheid. De vier geselecteerde deelnemers dragen daaraan elk op hun eigen manier bij. ‘Met het Samen voor Impact programma werken deze ondernemers in 100 dagen aan het succesvol(ler) maken van hun startup. Zo stelt Univé expertise en netwerken beschikbaar om de impactondernemers te helpen bij het laten groeien van hun startup en de impact te vergroten. Zodat daarmee maatschappelijke problemen aangepakt kunnen worden,’ benadrukt Markusse.