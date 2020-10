Unilever goed op weg om haar duurzame verpakkingsdoelen te realiseren

Unilever, producent van merken als Dove, Seventh Generation en Magnum, is goed op weg om haar ambitieuze doelen gericht op een afvalvrije wereld te realiseren, ondanks de vele uitdagingen die veroorzaakt worden door het coronavirus. Unilevers doelen blijven onveranderd en het bedrijf gaat aanzienlijk meer gerecycled plastic gebruiken, introduceert circulaire verpakkingsinnovaties en lanceert nieuwe partnerships.

Unilever was vorig jaar de eerste grote producent van consumentengoederen die heeft toegezegd dat al haar merken aanzienlijk minder nieuw vervaardigd plastic gaan gebruiken. Het bedrijf heeft toegezegd dat het tegen 2025 de helft minder nieuw plastic zal gebruiken door het gebruik van plastic verpakkingen met meer dan 100.000 ton te verminderen en meer gerecycled plastic toe te passen in haar plastic verpakkingen. Nu, een jaar later, deelt Unilever de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt:

Unilever heeft het gebruik van plastic dat is gerecycled na gebruik (post-consumer recycled plastic – PCR) opgevoerd tot zo’n 75.000 ton*, dat is meer dan 10% van Unilevers plastic voetafdruk en een grote stap in de realisatie van haar doel om tegen 2025 ten minste 25% PCR te gebruiken. Unilever verwacht het gebruik van PCR de komende 12 maanden te verdubbelen.

Unilever heeft innovatieve circulaire verpakkingsvormen geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld Magnum pints gemaakt met food grade gecertificeerd gerecycled plastic, Dove flessen met 100% gerecycled plastic en Robijn vloeibare wasmiddelverpakkingen met 70% gerecycled plastic.

Unilever blijft met veel partners werken aan de inzameling en verwerking van plastic verpakkingen, in wereldwijde en lokale programma’s, zoals het European Plastic Pact en Platform Accelerating Circular Economy (PACE).

Unilever heeft specifieke roadmaps ontwikkeld om zo haar doel te realiseren om meer plastic verpakkingen in te zamelen en te verwerken dan het bedrijf verkoopt.

Door bovenstaande acties ligt Unilever op schema wat betreft de nieuwe toezeggingen om het gebruik van nieuw vervaardigd plastic in haar plastic verpakkingen te reduceren.

Annemarieke de Haan, General Manager Unilever Benelux: “Plastic is een waardevol en veelzijdig verpakkingsmateriaal, maar we moeten plastic houden waar het hoort – in een circulaire economie, waar materialen voortdurend worden hergebruikt. Het is cruciaal dat we – samen met overheden, academici, NGO’s en alle betrokkenen in de plastic waardeketen – op koers blijven, de hoeveelheid nieuw plastic verminderen en de overgang naar een circulaire economie spoedig versnellen.”

Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: “Het is tijd om de wedstrijd anders te gaan spelen. Als we de klimaatverandering willen aanpakken, moeten we verder kijken dan energie en materiaal gebruik. We moeten plastic gaan zien als de waardevolle grondstof die het is en het uit onze oceanen houden. We streven ernaar om al het plastic in de toekomst te hergebruiken. Van je dagelijkse chocoladereepverpakking tot de shampoofles en alles wat daartussen zit. Dit is geen gemakkelijke taak. We hebben de industrie nodig om gemakkelijk recyclebaar plastic te ontwikkelen, meer recyclingcapaciteit en een nieuw productontwerp. We doen er alles aan om dit te laten werken en Unilever mag er trots op zijn dat ze tot de koplopers behoort“.

Een andere kijk op plastic verpakkingen

Unilever blijft nieuwe mogelijkheden zoeken om producten te vervaardigen die passen binnen haar nieuwe ‘Minder, Beter, Geen Plastic’ strategie.

Door zich te richten op ‘ Minder plastic ’ heeft Unilever nieuwe verpakkingsvormen ontwikkeld, waaronder Cif Ecorefill , dat consumenten in staat stelt om sprayflacons te hergebruiken in plaats van nieuwe te kopen. Dit verdunbare formaat – verkrijgbaar in Nederland – bevat 75% minder plastic en de supergeconcentreerde navulverpakking zorgt voor 87% minder vrachtwagens op de weg.

De ‘ Beter plastic ’ strategie heeft er al toe geleid dat Dove , een van ’s werelds grootste schoonheidsmerken, in Noord-Amerika en Europa flessen op de markt brengt die vervaardigd zijn van 100% gerecycled plastic. Hellmann’s en Calvé knijpflessen worden in 2020 gemaakt van 100% gerecycled plastic. De gerecyclede plastic verpakking is gemaakt van 100% voedselveilig plastic materiaal van Ioniqa Technologies en heeft een iets donkerder tint dan de vorige verpakking. Daarnaast zijn alle 60 miljoen Lipton plastic flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic en zijn volledig recyclebaar. Dit alleen al bespaart 1.400 ton nieuw (virgin) plastic per jaar. Lipton heeft de ambitie om een volledig circulair merk te worden. Robijn, OMO en Coral gaan over op 70% gerecycled plastic in hun vloeibare wasmiddelverpakkingen om het gebruik van virgin plastic aanzienlijk te verminderen. Daarnaast zal de geperforeerde wikkel om het product het recyclingproces van de verpakking in de gehele waardeketen verbeteren. Daarnaast zal Magnum 7 miljoen ijs-pints uitrollen die gemaakt zijn van food grade gecertificeerd gerecycled plastic dat samen met SABIC ontwikkeld is.

Mark Vester, Circular Economy Leader SABIC: “Unilever en SABIC hebben een grote gezamenlijke inspanning geleverd voor de ontwikkeling van de Magnum pints in een periode van slechts zes maanden, terwijl zij volledige overeenstemming hebben bereikt over het concept van geavanceerde recycling van gemengd kunststofafval voor levensmiddelenverpakkingen. Zo’n korte time-to-market is alleen mogelijk met een partnerschap gebaseerd op vertrouwen, openheid en transparantie“.

Als onderdeel van de ‘ Geen plastic ’, kunnen de envelopjes waarin de theezakjes van Pukka zijn verpakt, als papier gerecycled worden. Hun FSC®-gecertificeerde papieren envelopjes bevatten een super dun laagje plastic dat vrij is van BPA en PVC, en mee kan in de papier recyclestroom. Deze beschermingslaag is nodig om de hoge kwaliteit van de kruiden en essentiële oliën te bewaren. Naast Pukka introduceert Lipton biologisch afbreekbare theezakjes om de verwerking van organisch afval te stimuleren. Dit zal leiden tot minder restafval en een significante bijdrage van duurzame compost.

Vooruitgang mogelijk gemaakt door partnerschappen

Unilever blijft met veel partners samenwerken om te helpen bij het inzamelen en verwerken van plasticverpakkingen, in wereldwijde en lokale programma’s. Dit omvat directe investeringen en samenwerkingsverbanden op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, door middel van ondersteuning van goed opgezette, uitgebreide programma’s voor producentenverantwoordelijkheid en het creëren van vraag naar hoogwaardige gerecyclede kunststoffen.

Het Europese Plastic Pact bouwt voort op het bestaande Nederlandse en Franse Plastic Pact en brengt het op EU-niveau, geïnitieerd door de Nederlandse, Franse en Deense regeringen samen met 15 regeringen en meer dan 70 organisaties om de krachten te bundelen en de uitdagingen rond plastic afval in de verschillende waardeketens aan te pakken. Het Pact brengt regeringen, NGO’s en het bedrijfsleven samen om de vooruitgang naar een circulaire economie waarin plastic wordt hergebruikt en hergebruikt in plaats van gewoonweg te worden weggegooid, te versnellen.

Platform Accelerating Circular Economy (PACE) is geïnitieerd door het World Economic Forum en is momenteel ondergebracht bij het World Resources Institute in Den Haag. PACE biedt leiders de connecties, het inzicht en de mogelijkheden om best practices te testen en snel op te schalen om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.